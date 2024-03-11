Кому из прабабушек и прадедушек начислят доплату к пенсии?

Выплата будет назначена прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки:
- не достигшие возраста 18 лет;
- достигшие совершеннолетия и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования;
- обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;
- старше 23 лет, если до достижения совершеннолетия они стали инвалидами, при условии, что они не имеют трудоспособных родителей.
Размер доплаты равен трети от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, которая в 2024 году составляет 8134,88 рубля. Федеральная доплата таким образом будет достигать 2711,63 рубля.
Ранее такая доплата за опеку над нетрудоспособным ребенком до 18 лет или инвалидом начислялась только тетям, дядям, братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам.