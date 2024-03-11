Кому из прабабушек и прадедушек начислят доплату к пенсии?

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон о повышенной надбавке к пенсии прабабушкам и прадедушкам — опекунами несовершеннолетних или недееспособных совершеннолетних правнуков. Надбавка будет выплачиваться дополнительно к страховой пенсии по старости и по инвалидности, рассказала aif.ru декан юридического факультета Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина.