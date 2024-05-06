Компания SpaceX представила скафандр для выходов в открытый космос

4 мая американская космическая компания SpaceX официально представила скафандр для выходов в открытый космос собственной разработки. Это модель стала развитием существующего скафандра SpaceX, который используется астронавтами и космическими туристами во время полетов на кораблях Crew Dragon.
Ожидается, что новый скафандр будет впервые использован в ходе миссии Polaris Dawn, запланированной на лето 2024 года. План пятидневного орбитального полета Crew Dragon под командованием американского бизнесмена Джареда Айзекмана включает первый в истории частной космонавтики выход в открытый космос. Предполагается, что корабль, также впервые в истории, покинут сразу четыре члена экипажа.
В описании нового скафандра подчеркивается, что для его изготовления используются новые материалы и технологические процессы, а дизайн призван обеспечить астронавтам комфорт и достаточную свободу движения как во время пребывания в открытом космосе, так и внутри космического корабля. В перспективе подобные скафандры или их усовершенствованные версии планируется использовать для работы на поверхности Луны и Марса.