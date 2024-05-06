Компания SpaceX представила скафандр для выходов в открытый космос

В описании нового скафандра подчеркивается, что для его изготовления используются новые материалы и технологические процессы, а дизайн призван обеспечить астронавтам комфорт и достаточную свободу движения как во время пребывания в открытом космосе, так и внутри космического корабля. В перспективе подобные скафандры или их усовершенствованные версии планируется использовать для работы на поверхности Луны и Марса.