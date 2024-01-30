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05:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Компания Маска Neuralink впервые вживила нейрочип в мозг человека

Нейротехнологическая компания американского бизнесмена Илона Маска Neuralink 28 января впервые вживила нейрочип в мозг человека. Он создан для использования гаджетов при помощи мыслей.

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Источник: AP 2023

«Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление после операции проходит хорошо. Первыми пользователями станут люди, утратившие контроль над своими конечностями. Первыми пользователями станут люди, утратившие контроль над своими конечностями», — написал господин Маск в соцсети X.

Neuralink начала набор добровольцев для испытания чипов в сентябре. Компания искала тех, кого парализованы руки и ноги (тетраплегия) из-за спинномозговой травмы или бокового амиотрофического склероза.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе испытаний пациентам вживляют нейроинтерфейс (BCI) — микрочип для управления внешними устройствами силой мысли. Пациенты получат возможность управлять курсором мыши или клавиатурой компьютера силой мысли. Процесс тестирования займет около шести лет. До этого исследования чипа проводили на животных.

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