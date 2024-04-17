Компания Boston Dynamics отправила на пенсию двуногого робота Atlas (видео)

Американская компания Boston Dynamics приняла решение отправить на покой своего человекоподобного робота Atlas, над которым инженеры трудились около 11 лет.
В комментарии к прощальному видеоролику говорится, что роботу пришло время «отдохнуть и расслабиться». Само видео представляет собой компиляцию роликов, демонстрирующих различные навыки, которые освоил Atlas. В частности, разработчики учили робота ходить по пересеченной местности, поднимать и переносить коробки, танцевать и бегать. Также Atlas в свое время освоил азы паркура — техники преодоления препятствий с помощью прыжков и других акробатических элементов. Как видно, эти премудрости давались роботу с трудом — удержать равновесие ему удавалось далеко не всегда.
Двуногий Atlas был впервые показан в 2013 году — инженеры Boston Dynamics разработали его в рамках конкурса, организованного Министерством обороны США. С тех пор компания регулярно совершенствовала свое детище и выпускала ролики о новых возможностях Atlas, которые набирали миллионы просмотров. На сегодняшний день Atlas считается самым совершенным человекоподобным роботом в плане ловкости и физических навыков.
Вероятно, изначально в Boston Dynamics надеялись, что Atlas будет запущен в производство и появится на рынке, но постепенно стало ясно, что в нынешнем виде роботу не найдется практического применения. Куда более успешными в коммерческом плане оказались другие продукты компании: четвероногий робот Spot и колесный робот Stretch, предназначенный для работы на складах.