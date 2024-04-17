Компания Boston Dynamics отправила на пенсию двуногого робота Atlas (видео)

В комментарии к прощальному видеоролику говорится, что роботу пришло время «отдохнуть и расслабиться». Само видео представляет собой компиляцию роликов, демонстрирующих различные навыки, которые освоил Atlas. В частности, разработчики учили робота ходить по пересеченной местности, поднимать и переносить коробки, танцевать и бегать. Также Atlas в свое время освоил азы паркура — техники преодоления препятствий с помощью прыжков и других акробатических элементов. Как видно, эти премудрости давались роботу с трудом — удержать равновесие ему удавалось далеко не всегда.