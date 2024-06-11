Компания Apple анонсировала iOS 18 и macOS 15 Sequoia

Представители компании Apple анонсировали новую версию операционной системы для iPhone. Презентация прошла на конференции разработчиков WWDC 2024.
По данным разработчиков, iOS 18 получит более персонализированный главный экран. Пользователи смогут располагать значки в любом месте и менять их цвет по своему усмотрению. Также их можно сделать темными, чтобы адаптировать к зрению при переходе на ночной режим.
Что касается других изменений, то в приложении «Почта» появятся папки для удобной классификации писем. Также с помощью Wallet и AirDrop можно будет переводить деньги кому-то простым касанием смартфоном.
Обновление получило приложение «Фото». Пользователям станут доступны новые фильтры, рекомендации. Улучшен доступ к лучшим моментам. Также iOS 18 получила игровой режим.
Кроме того, в ходе конференции компания анонсировала macOS 15 Sequoia. Для нее будут доступны все функции, что и для iOS 18. Кроме того, станет доступна трансляция iPhone с уведомлениями и всеми приложениями.
Интересным обновлением станет то, что iPhone можно будет использовать на дисплее Mac. Доступ к смартфону при этом будет ограничен.
Юзеры смогут самостоятельно выравнивать окна по половине или четверти экрана. Также появится приложение «Пароли».
Ранее сообщалось, что популярный мессенджер WhatsApp* ждет масштабное обновление дизайна. Он лишится зеленой цветовой схемы, которая станет белой или черной в зависимости от системной темы.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.