Комнатные растения оказались способны улучшить здоровье психики

Холл также отметил, что комнатные растения могут сделать жилое пространство более приятным глазу. Он добавил, что положительный эффект от созерцания растений можно сравнить с приятными эмоциями, которые человек испытывает при общении с собакой или кошкой. В некоторых научных работах Холла также сообщается о положительном влиянии суккулентов на память и удовлетворенность жизнью.