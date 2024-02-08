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Комнатные растения оказались способны улучшить здоровье психики

Чарли Холл, профессор кафедры международного цветоводства Техасского университета A&M рассказал, что наличие растений в доме может улучшить психическое здоровье в зимнее время года. Результаты опубликованы на сайте университета — Texas A&M University.
Источник: Andisheh A/CC0

Профессор Холл провел множество исследований, направленных на оценку влияния растений на психическое здоровье человека.

Он рассказал, что нахождение в окружении комнатных растений может помочь снизить уровень кортизола, гормона стресса. Его уровень может повышаться в связи с сокращением продолжительности светового дня и необходимостью проводить больше времени дома.

Холл также отметил, что комнатные растения могут сделать жилое пространство более приятным глазу. Он добавил, что положительный эффект от созерцания растений можно сравнить с приятными эмоциями, которые человек испытывает при общении с собакой или кошкой. В некоторых научных работах Холла также сообщается о положительном влиянии суккулентов на память и удовлетворенность жизнью.