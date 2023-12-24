Колумбия намерена поднять со дна сокровища испанского галеона «Сан-Хосе»

Правительство Колумбии объявило о подготовке научной экспедиции, чтобы поднять со дна Карибского моря затонувший испанский корабль XVIII века «Сан-Хосе» с одним из самых дорогих кладов на борту. Судно с его сокровищами называют «Граалем кораблекрушений». После обнаружения он стал предметом раздора между несколькими государствами, международными организациями и частными компаниями. Но колумбийцы, наконец, полны решимости. «Операция» должна начаться в апреле-мае 2024 года.

«Исключительно научная» ценность

По заявлению министра культуры страны Хуана Давида Корреа, попытки будут предприниматься в зависимости от состояния океана. Артефакты должны будут извлечь с помощью подводного аппарата и доставить на борт ВМС для исследования. И хотя «Сан-Хосе» является не только научной, но и экономической ценностью, экспедиция будет археологической.

«Это археологические обломки, а не сокровище. Для нас это возможность стать страной, находящейся на переднем крае подводных археологических исследований».

Хуан Дэвид Корреа

Трехпалубный галеон «Сан-Хосе» был потоплен в 1708 году британскими кораблями в бою у берегов Картахены. Он был нагружен сокровищами, которые испанцы собрали с населения в своих южноамериканских колониях. И собирались доставить в Испанию для финансирования войны короля Филиппа V, который боролся за престол с Великобританией. Считается, что на борту корабля находились около 11 миллионов золотых и серебряных монет, изумруды и другие драгоценности.

В 2015 году Институт археологии Колумбии, ВМФ страны и группа международных экспертов обнаружили затонувший корабль длиной 45 метров и шириной 14. Исследователи нашли 64 бронзовые пушки в хорошем состоянии, керамику, фарфор, личное оружие. Анализ артефактов подтвердил, что перед учеными тот самый «Сан-Хосе».

Клад раздора

Сразу после обнаружения судно и его клад стали предметом споров, юридических и дипломатических. На сокровище стали претендовать Испания и даже США. Права на груз предъявила колумбийскому правительству также некая частная фирма.

Колумбия еще восемь лет назад собиралась начать морские «раскопки». Тогдашний президент Хуан Мануэль Сантос сразу заявлял, что для страны это культурное достояние и власти собираются построить в Картахане «отличный музей» после подъема корабля на поверхность. Однако вмешались ООН и ЮНЕСКО, которые упрекнули Колумбию в коммерческих интересах и желании использовать сокровища для продажи, что приведет «к его безвозвратной утрате и нанесет ущерб историческому наследию».