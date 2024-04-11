Колька и 25 рублей. Как Георгий Данелия снимал «Я шагаю по Москве»

Про отбор актеров на четыре главные роли Данелия всегда рассказывал с юмором — широко известна байка про то, как 18-летний Михалков неудачно пытался вытребовать себе гонорар в 25 рублей (по действующей системе тарифов столько получали «молодые звезды»). Он вспоминал, что исполнителей на роль Сашки оба раза приводила его ассистент — сначала это был некий Игорь (его фамилия в истории не сохранилась), а уже потом — Стеблов, который тогда учился в Щукинском театральном училище. Исполнитель роли сибиряка-писателя Володи Алексей Локтев уже окончил ГИТИС и работал в московском театре имени Пушкина; после выхода «Я шагаю…» ему прочили большую карьеру в кино, но уже в 1970-е он почти не снимался (самая заметная роль — следователь у Василия Шукшина в фильме «Печки-лавочки»), а потом и вовсе отошел от кинематографа.