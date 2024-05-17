Кого больше давит? Кардиолог рассказал, у кого чаще бывает гипертония

В преддверии Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто рассказал aif.ru о том, как обезопасить себя от гипертонии:
Каждый человек должен стремиться к рациональному питанию, сокращать количество соли и есть больше фруктов и овощей. Важно оставаться физически активным, управлять стрессом, сохранять оптимальную массу тела и отказаться от вредных привычек.
На уровне популяции государство прикладывает усилия по налоговому регулированию и ограничению доступности табака и алкоголя, создает благоприятные условия для повышения физической активности и популяризации здорового питания, расширяет информированность населения о здоровом образе жизни.
В борьбе с артериальной гипертонией эффективны методы геймификации изменения образа жизни для более легкой адаптации и долгосрочного внедрения поведенческих паттернов. Например — выполнять 10 приседаний на остановке общественного транспорта, чтобы получить бесплатный билет на автобус, применять интерактивные игровые видео для увеличения физической активности.
Гипертония чаще встречается у мужчин, но осведомленность о заболевании, охват лечением и его эффективность ниже, чем у женщин. Сегодня разрабатываются методы для уменьшения количества людей, которые не знают о своем повышенном давлении. Улучшить выявляемость артериальной гипертонии позволяют безманжетные тонометры в виде браслета, кольца, часов, нано-одежда для измерения АД. Существует даже медицинское селфи, которое по наполняемости сосудов лица определяет уровень артериального давления.
Стоит упомянуть мобильные приложения, которые помогают оценивать количество пройденных шагов, вести дневник питания и сна, мониторировать артериальное давление и пульс. У пациентов с уже наступившей АГ такие приложения позволяют мониторировать АД для оценки эффективности, включая удаленное участие доктора в рамках телемедицинского мониторирования.
В нескольких научных исследованиях была продемонстрирована связь между здоровьем зубов и артериальной гипертензией. Зубной кариес —достоверный независимый фактор риска возникновения инсульта и инфаркта миокарда. При этом регулярная чистка зубов (два и более раз в день) значительно снижает риск развития инсульта и инфаркта миокарда.
Среди неочевидных факторов развития артериальной гипертонии можно назвать разговоры по мобильному телефону. У людей, которые говорят по мобильному 30 и более минут в неделю, вероятность появления артериальной гипертонии оказалась на 12% выше, чем у тех, кто тратил на телефонные звонки меньше времени.
В зависимости от уровня артериального давления рекомендуются разные типы физической активности:
- гипертоникам (АД ≥ 140/90 мм рт. ст.) — аэробные упражнения (ходьба, катание на велосипеде, плавание);
- прегипертоникам (АД 130—140/80—90 мм рт. ст.) — динамические силовые упражнения (отжимания, приседания, работа с гантелями и штангой);
- нормотоникам (АД ≤ 130/80 мм рт. ст.) — изометрические или статические силовые тренировки.
Действие большинства упражнений на артериальное давление длится около 24 часов. Именно поэтому важно поддерживать физическую активность ежедневно.
Важно ежедневно принимать лекарства от давления, которые назначил врач, не допуская пропусков.