Кого больше давит? Кардиолог рассказал, у кого чаще бывает гипертония

Гипертония чаще встречается у мужчин, но осведомленность о заболевании, охват лечением и его эффективность ниже, чем у женщин. Сегодня разрабатываются методы для уменьшения количества людей, которые не знают о своем повышенном давлении. Улучшить выявляемость артериальной гипертонии позволяют безманжетные тонометры в виде браслета, кольца, часов, нано-одежда для измерения АД. Существует даже медицинское селфи, которое по наполняемости сосудов лица определяет уровень артериального давления.