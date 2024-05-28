Когда за шорты на курорте придется заплатить: россияне вспомнили штрафы на отдыхе

— Мы, услышав про это от гида, решили, что это пустая страшилка, — признается Майя из Москвы, оставившая в дубайском метро штраф в 500 дирхамов (около 12 тыс. руб). за провоз спиртного. — По нюху они, что ли, будут искать алко в толпе?! Но они и не ищут. Нельзя открыто везти, демонстративно, так сказать, все ж мусульманская страна. Конечно, мы с подружкой тоже не звенели бутылками и не прикладывались к бутылке из пакета прямо в вагоне, просто мы ехали из аэропорта со специальными «винными» пакетами из дьюти-фри. Просто надо было убрать в рюкзак, а мы об этом не подумали.