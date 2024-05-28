Когда за шорты на курорте придется заплатить: россияне вспомнили штрафы на отдыхе

Сезон отпусков еще толком не начался, зато скандалы из-за курортных штрафов уже в разгаре. Туристы уверяют, что о львиной доле запретов, из-за нарушения которых их норовят «выставить на деньги», они впервые слышат. Но незнание не освобождает от ответственности, поэтому выясняем у тех, кого уже оштрафовали, где и за что во время отдыха можно поплатиться кошельком.
Отечественные туроператоры, продающие зарубежные «пакеты», уверяют, что предупреждают своих клиентов о «самых неожиданных для них “нельзя” — к примеру, о том, что в жарком Таиланде, сев за руль, будь то авто или байк, с голым торсом, турист будет остановлен дорожной полицией и оштрафован на сумму от 400 до 500 батов в зависимости от региона, а это 1000−1200 ₽ “коту под хвост”. Так считают туристы, уверяющие, что “о грабежах на тайских дорогах их никто не предупреждал”.
В результате штрафы на самых популярных направлениях отдыха становятся для российских отпускников неожиданностью и поводом для скандалов. Особенно для тех, кто к этому моменту уже расслабился коктейлем-другим.
— Когда уже оштрафовали, стало понятно, почему, — делится Лариса из Красноярска, отдавшая 500 батов штрафа за супруга, управлявшего арендованным мопедом в центре Пхукета в одних шортах. — Сейчас очень жарко, но если все поедут в одних трусах, будет ощущение, что вы в бане или на древнеримской оргии. А девки в стрингах на мопедах еще и отвлекают водителей от дороги. Теперь будем знать. Но сначала мы возмутились, грозились в консульство наше звонить.
На подобные заявления покупателей продавцы туров отвечают, что в таком случае это недоработка гидов на местах, и высылают памятку, что грозит штрафом в самых излюбленных россиянами местах.
Из нее можно узнать, например, что в итальянских городах запрещено кормить голубей (после угощения они гадят на достопримечательности), а на египетских курортах — рыб (их скопление у берега привлекает акул).
Только в Италии нарушение обойдется незадачливому гостю в 500 евро, а в Египте всего в $15, и то на первый раз просто предупредят. Но вот хорошо ли это, раз акулы на самых массовых курортах Страны пирамид стали частыми гостями?
В метро любимого россиянами Дубаи нельзя провозить алкоголь, даже в непрозрачных пакетах. Это предупреждение наши туристы, даже если слышат, пропускают мимо ушей, ведь все, кто уже побывал в Дубаи, в курсе, что ручная кладь пассажиров там не просвечивается и не досматривается.
— Мы, услышав про это от гида, решили, что это пустая страшилка, — признается Майя из Москвы, оставившая в дубайском метро штраф в 500 дирхамов (около 12 тыс. руб). за провоз спиртного. — По нюху они, что ли, будут искать алко в толпе?! Но они и не ищут. Нельзя открыто везти, демонстративно, так сказать, все ж мусульманская страна. Конечно, мы с подружкой тоже не звенели бутылками и не прикладывались к бутылке из пакета прямо в вагоне, просто мы ехали из аэропорта со специальными «винными» пакетами из дьюти-фри. Просто надо было убрать в рюкзак, а мы об этом не подумали.
По словам Майи, именно это и сделала любезный эмиратский «сабвей- инспектор» (офицер, следящий за порядком в метрополитене Дубаи — авт.), получив свои полсотни дирхамов — помог девушкам упаковать злосчастный пакет в их спортивную сумку.
Из «ближних» штрафов большинство отечественных отпускников в курсе только про Абхазию: там обоим полам запрещено находиться в купальных костюмах где-либо кроме непосредственно пляжа или бассейна, штраф за нарушение после ряда громких разбирательств в прошлом году вырос в 20 раз — с 300 ₽ до 6 тыс руб.
Причем прошлым летом решение абхазских властей горячо поддерживали в Рунете жители российских морских курортов, тоже уставшие от «голопопых» в общественных местах своих городов.
Причем чаяния некоторых недовольных курортных аборигенов воплотились в жизнь, а не зная об этом, раскошелиться на штраф недолго и на родных берегах.
Приводим основные запреты:
- курение на пляже — штраф 2−3 тыс руб (курить можно в специально отведенных для этого местах);
- распитие спиртного в общественных местах вне заведений общепита, равно как и появление в нетрезвом виде — до 1500 ₽;
- оставление авто вне специальных стоянок или самостоятельное его мытье возле пляжа его — от 3 до 4,5 тыс руб;
- розжиг костра или мангала на пляже (мангал можно только в специальных местах) ˗ до 5 тыс руб;
- собака на пляже без намордника — 500 ₽ за маленькую, от, 2,5 тыс руб за крупную;
- если ваши питомец испортил чужое имущество или здоровье (укусил) — от 2,5 тыс руб штрафа до уголовной ответственности;
- несанкционированное потребление водных биоресурсов, а попросту рыбалка без специального на нее разрешения — от 2 до 5 тыс руб с конфискацией всего выловленного.
А в Крыму законодательно установлена ответственность и за «наземный биоресурс» — порча и удаление зеленых насаждений без специального разрешения карается штрафом до 2,5 тыс руб, так что для любимой дешевле купить магазинный букет, чем нарвать крымских ромашек.
«Аутентичный» крымский закон, кроме цветов, защищает и детей: за оставление несовершеннолетних без присмотра в местах, где им не положено находиться без взрослых спутников (питейные заведения, концерты для взрослых и пр.) родители выложат штраф в 3 тыс руб.
Что касается непосредственно «пристойного дресс-кода», на российских курортах его пока нет. Зато есть случаи, когда отказывающиеся прикрыться в ответ на требования граждан с детьми нудисты или дамы-топлесс были оштрафованы на 1000 ₽ за мелкое хулиганство.
А при особом упрямстве в подобных случаях пляж может и вовсе обернуться 15 сутками исправительных работ.