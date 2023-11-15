Когда в России появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки?
В Минцифры рассказали о возможностях электронных студенческих книжках для студентов.
В Минцифры рассказали о возможностях электронных студенческих книжках для студентов.
Электронные студенческие билеты и зачетные книжки могут появиться в России уже в 2024 году. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). Планируется, что онлайн-версия бумажных документов будет размещаться на портале «Госуслуги». Соответствующий проект документа опубликован на сайте regulation.gov.ru.
«На “Госуслугах “появятся новые возможности для студентов — электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение”, — сказали в ведомстве.
Как пояснили в Минцифры, подобное нововведение позволит студента, во-первых, в любое время отслеживать свою успеваемость, а во-вторых, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных аналогов. Так, например, с помощью электронных документов можно будет:
Предполагается, что электронные документы на «госуслугах» станут доступны для:
В ведомстве подчеркнули, что отказываться от бумажных зачетных книжек и студенческих билетов, пока никто не планирует. Электронные документы студенты смогут использовать наравне с бумажными.
«Электронный студенческий не отменит обычный. Студент сможет одинаково пользоваться двумя документами», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что список мест, где студенты смогут спокойно предъявлять электронные студенческие с экранов телефонов, будет периодически обновляться на «Госуслугах».