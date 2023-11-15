04:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда в России появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки?

В Минцифры рассказали о возможностях электронных студенческих книжках для студентов.

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Источник: РИА "Новости"

Электронные студенческие билеты и зачетные книжки могут появиться в России уже в 2024 году. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). Планируется, что онлайн-версия бумажных документов будет размещаться на портале «Госуслуги». Соответствующий проект документа опубликован на сайте regulation.gov.ru.

«На “Госуслугах “появятся новые возможности для студентов — электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение”, — сказали в ведомстве.

В чем польза электронных зачеток и студенческих книжек?

Как пояснили в Минцифры, подобное нововведение позволит студента, во-первых, в любое время отслеживать свою успеваемость, а во-вторых, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных аналогов. Так, например, с помощью электронных документов можно будет:

  • оформить льготный проездной на городской транспорт;
  • купить со скидкой билеты на поезда дальнего следования или пригородную электричку;
  • выгодно приобрести билеты на разные культурно-массовые мероприятия (в театр, музей, на концерт и так далее);
  • а также использовать виртуальную студенческую книжку в качестве пропуска на территорию университета.

Кто сможет воспользоваться электронными документами?

Предполагается, что электронные документы на «госуслугах» станут доступны для:

  • студентов программ бакалавриата, специалитета и магистратуры;
  • ординаторов и аспирантов.

Правда ли, что бумажные студенческие билеты и зачетки отменят?

В ведомстве подчеркнули, что отказываться от бумажных зачетных книжек и студенческих билетов, пока никто не планирует. Электронные документы студенты смогут использовать наравне с бумажными.

«Электронный студенческий не отменит обычный. Студент сможет одинаково пользоваться двумя документами», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что список мест, где студенты смогут спокойно предъявлять электронные студенческие с экранов телефонов, будет периодически обновляться на «Госуслугах».

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