Когда солнце не впрок. Врач объяснил, как справиться с весенней хандрой

Классический рецепт в таких случаях — принимайте поливитамины. Им можно воспользоваться, но одного его будет явно недостаточно.
Когда ритмы природы важнее витаминов
Что нужно делать дополнительно, aif.ru рассказывает Михаил Богомолов, врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации:
— Действительно, главная причина весенней хандры и депрессии, не недостаток витаминов. Просто в это время года наш организм обычно выбиваемся из природного ритма, диктуемого сменой дня и ночи, восходов и заходов солнца. В современной медицине недооценивают роль этого фактора.
А на самом деле, он крайне важен. Человек традиционно жил по солнечным часам, ложился с заходом солнца, вставал с восходом. И возможность пользоваться электрическим освещением, не изменила нашей биологической природы.
Наш организм по-прежнему живет своими биологическими ритмами. Как и тысячи лет назад, каждое утро за час до рассвета в нем происходят одни и те же биохимические и гормональные изменения, помогающие нам чувствовать прилив энергии с самого начала дня. Как это достигается? Печень выделяет в кровь большое количество глюкозы, необходимой для выработки энергии с утра. Происходит еще и выброс многих гормонов, придающих нам тоже энергии и сил. Среди прочего, они усиливают работу сердца и повышают давление. Раньше человек в это время просыпался, включался в работу, и все эти сдвиги шли ему только на пользу.
Сегодня все бывает обычно иначе. Вся эта энергетическая подпитка работает вхолостую, ведь в это время, когда солнце восходит, мы обычно спим. Более того, это даже вредно, из-за повышения давления и нагрузки на сердце, именно в эти предутренние часы развиваются инфаркты и инсульты.
Если, подобно нашим предкам, начинать день с восхода солнца, эти гормональные и метаболические сдвиги будут действовать человеку только на пользу. Энергия глюкозы станет расходоваться на работу, а не превращаться в жиры, как во сне. Давление станет регулироваться под физическую активность. Конечно, необходимо еще и высыпаться. Поэтому, ложиться спать нужно раньше. Не обязательно с заходом солнца, как делали предки, достаточно, чтобы сон продолжался 7−8 часов.
На восходе солнечный спектр особенно полезный
— Подчеркну важность именно солнечного восхода, — говорит Михаил Богомолов. — Его вредно просыпать, так как в это время солнечный свет включает большое количество красок яркого спектра — оранжевых, желтых, красных. Они крайне важны, так как придают позитивную энергию, чувство оптимизма. Нам хорошо понятно, почему они так действуют.
Цвета такого спектра особым образом стимулируют сетчатку, и сигналы от нее поступают в так называемую шишковидную железу или эпифиз. Это небольшая эндокринная железа размером 1−1,5 см, расположенная в основании мозга, играет важнейшую роль. Во-первых, она регулирует выработку многих других гормонов в организме. Фактически, это такой мостик между мозгов и эндокринной системой. Во-вторых, вырабатывает вещества с активирующим и антидепрессивным действием — мелатонин, серотонин, диметилтриптамин.
Поскольку весной восход начинается все раньше и раньше, мы все чаще просыпаем целебные для здоровья часы, когда солнечный свет богат теплыми тонами спектра. И когда просыпаемся, светило испускает уже больше сине-зеленых тонов, которые наоборот способствуют развитию депрессии и агрессии.
Поэтому, даже хмурые зимние утра для нас не так опасны: ведь восход бывает позже, и мы обычно застаем желто-красно- оранжевые цвета солнца. В этом и кроется причина такого парадокса, как весенняя депрессия. Казалось бы, ее можно скорее ожидать зимой, но с точки зрения психоэндокринологии, самое депрессивное время — весна.
Работа над ошибками
— Сегодня мы можем в некоторой степени подкорректировать все эти ошибки, связанные с отходом от традиционного образа жизни, — утверждает врач-психоэндокринолог. — Например, можно попробовать обмануть природные ритмы с помощью очков с желтыми или желто-оранжевыми стеклами. Надевайте их утром как проснетесь. Особенно это надо делать, если оно хмурое и солнце спрятано за тучами. Они могут в определенной степени заменить восходящее солнце и продлить его эффект.
Не нужно с утра давать большую нагрузку на организм. Самые оптимальные упражнения для утренней зарядки — на растяжку. А более интенсивные занятия, фитнесс, силовые или скоростные упражнениями проводите днем, идеально в 15−16 часов.
Очень хороши с утра массажеры для стоп и массажные стельки. На подошве сконцентрировано огромное количество активных точек, и они их прекрасно стимулируют, подбадривая весь организм.
Очень важно, чтобы завтрак был правильным. Поскольку с утра и так высокий уровень глюкозы в крови, избегайте всего, что повышает ее ещё больше. В первую очередь, это любые напитки с сахаром, включая чай и кофе, сладости и быстро усваиваемые углеводы (кондитерка, хлеб из пшеничной рафинированной муки, манная и рисовая каши). А вот каши из перловки, гречки, геркулеса, пшенки и льна будут хороши, из них углеводы усваиваются медленно. К ним хорошо добавлять фрукты и ягоды. Отлично идут на завтрак яйца, творог и другие белковые продукты.
Большую роль играют ужин и подготовка ко сну. Понятно, что сон должен быть достаточным. Бывает так, что человек не может уснуть, если лег раньше, чем обычно. Не страшно. Главное, заставить себя встать с рассветом, даже если вы не выспались. Через несколько дней организм перестроится, и вы станете отлично засыпать раньше, и просыпаться утром выспавшись.
За час до сна лучше не ужинать, но непосредственно перед тем, как лечь в постель, можно выпить стакан кефира или другого кисломолочного напитка. Все подобные напитки и продукты весной особенно важны. В том числе и для борьбы с недостатком витаминов: пробиотические бактерии синтезируют некоторые витамины и помогают им лучше усваиваться. Еще очень полезны весной овощи, зелень, фрукты и ягоды. Есть их нужно ежедневно.
Устранить депрессию помогут и омега-3 жирные кислоты. Их много в горчичном и льняном маслах, а также в морской рыбе.