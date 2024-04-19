Когда солнце не впрок. Врач объяснил, как справиться с весенней хандрой

Наш организм по-прежнему живет своими биологическими ритмами. Как и тысячи лет назад, каждое утро за час до рассвета в нем происходят одни и те же биохимические и гормональные изменения, помогающие нам чувствовать прилив энергии с самого начала дня. Как это достигается? Печень выделяет в кровь большое количество глюкозы, необходимой для выработки энергии с утра. Происходит еще и выброс многих гормонов, придающих нам тоже энергии и сил. Среди прочего, они усиливают работу сердца и повышают давление. Раньше человек в это время просыпался, включался в работу, и все эти сдвиги шли ему только на пользу.