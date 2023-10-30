Когда QR-код заменяет паспорт?
В каких случаях QR-код из «Госуслуг» может заменить собой оригинал документа?
В каких случаях QR-код из «Госуслуг» может заменить собой оригинал документа?
«Речь идёт о цифровой копии паспорта. OR-код можно найти в приложении “Госуслуги”, установленном на вашем смартфоне. Использование его — опция добровольная», — уточняет профессор департамента бизнес-информатики Финуниверситета при правительстве РФ Борис Славин.
Минцифры опубликовало проект постановления правительства, которое устанавливает случаи, когда QR-код равен бумажному паспорту. Так, после вступления документа в силу «цифру» можно показывать в магазинах при покупке алкоголя и сигарет, при посадке на поезда и автобусы, при обращении к операторам сотовой связи, для посещения мероприятия с возрастными ограничениями в финорганизациях. С 2024 года добавляется проход в офисные центры с пропускной системой, получение/отправка посылок и писем. С 2025 года — заселение в гостиницы, посещение частной медклиники.