Когда QR-код заменяет паспорт?

Минцифры опубликовало проект постановления правительства, которое устанавливает случаи, когда QR-код равен бумажному паспорту. Так, после вступления документа в силу «цифру» можно показывать в магазинах при покупке алкоголя и сигарет, при посадке на поезда и автобусы, при обращении к операторам сотовой связи, для посещения мероприятия с возрастными ограничениями в финорганизациях. С 2024 года добавляется проход в офисные центры с пропускной системой, получение/отправка посылок и писем. С 2025 года — заселение в гостиницы, посещение частной медклиники.