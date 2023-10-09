Когда празднуют Покров Пресвятой Богородицы и в чём смысл праздника?
Когда появился праздник и почему он особенный для русских?
Когда появился праздник и почему он особенный для русских?
На вопросы о празднике Покрова Пресвятой Богородицы отвечает руководитель Издательского отдела Пермской Епархии Ольга Троицкая.
Когда отмечают Покров Пресвятой Богородицы?
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечают 14 октября.
В чём смысл праздника Покрова Пресвятой Богородицы?
«Суть праздника заключается в явленном чуде заступничества Божия по молитвам Его Пречистой Матери. Праздник Покрова показывает нам действие духовного закона — любая чистосердечная молитва к Богу, к Богородице и святым никогда не остается безответной», — говорит Ольга Троицкая.
Когда появился праздник Покрова Пресвятой Богородицы?
«Установлен праздник был во времена правления великого князя Андрея Боголюбского, а поводом к празднованию стало событие, которое произошло более тысячи лет назад в Константинополе, когда язычники (предположительно славянского происхождения) осадили Царьград, как тогда именовали столицу Византийской империи. Жители города, видя преобладающую силу врага, начали усиленно молиться Божией Матери, прося Её о заступничестве. Во время этой соборной молитвы блаженный Андрей и его ученик Епифаний увидели видение: Пресвятая Богородица слезно молилась о помиловании людей, обращаясь к Своему Сыну — Господу Иисусу Христу, после чего, сняв со своей головы покров, распростерла его над молящимися. В этом видении блаженный Андрей и Епифаний увидели знак того, что Матерь Божия не оставит город и людей, живущих в нем на попрание язычникам, что в последствии и случилось. Осада города была неудачной, войска неприятелей отступили», — рассказывает специалист.
Почему праздник Покрова Пресвятой Богородицы особенный для русских?
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к числу великих праздников Русской Православной Церкви, и, надо сказать, его празднование совершается только в нашей Поместной Церкви, что выражает особую любовь к Матери Божией и Её почитанию со стороны верующих в нашей стране. Интересен тот факт, что сейчас в этот день русские люди празднуют победу греков над славянскими язычниками. На первый взгляд это выглядит противоречиво, но для верующего человека всё на своих местах, потому что в этом событии была явлена победа силы Божией над язычеством, над варварским врагом.