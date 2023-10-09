Когда празднуют Покров Пресвятой Богородицы и в чём смысл праздника?

«Установлен праздник был во времена правления великого князя Андрея Боголюбского, а поводом к празднованию стало событие, которое произошло более тысячи лет назад в Константинополе, когда язычники (предположительно славянского происхождения) осадили Царьград, как тогда именовали столицу Византийской империи. Жители города, видя преобладающую силу врага, начали усиленно молиться Божией Матери, прося Её о заступничестве. Во время этой соборной молитвы блаженный Андрей и его ученик Епифаний увидели видение: Пресвятая Богородица слезно молилась о помиловании людей, обращаясь к Своему Сыну — Господу Иисусу Христу, после чего, сняв со своей головы покров, распростерла его над молящимися. В этом видении блаженный Андрей и Епифаний увидели знак того, что Матерь Божия не оставит город и людей, живущих в нем на попрание язычникам, что в последствии и случилось. Осада города была неудачной, войска неприятелей отступили», — рассказывает специалист.