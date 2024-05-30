Когда нужно стерилизовать кошку и обязательно ли это делать?

— Да, обязательно! Все кошки, которые не участвуют в племенном разведении (этим занимаются питомники) должны быть стерилизованы. Это делается для спокойной и здоровой жизни питомца, а также и для спокойной жизни владельца кошки. Если сравнивать собак и кошек, то у первых — цикл половой охоты (течки) достаточно устойчив. И в зависимости от породы наступает один-два раза в год, но не более (независимо от того, рожала собака или нет). Репродуктивная система кошек устроена по-иному. И, как правило, в природе происходит так: половая охота — беременность — роды — половая охота — беременность — роды, и снова по кругу. Кошка может «гулять» каждые две недели, потом небольшой перерыв, и все заново. Владельцы иногда даже не могут подгадать время для стерилизации, так как ее рекомендовано делать в спокойный период, когда животное не в половой охоте. Таких кошек, конечно, нужно бежать стерилизовать в припрыжку, как только наступает период затишья.