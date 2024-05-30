Когда нужно стерилизовать кошку и обязательно ли это делать?

Нужно ли стерилизовать кошку?
— Да, обязательно! Все кошки, которые не участвуют в племенном разведении (этим занимаются питомники) должны быть стерилизованы. Это делается для спокойной и здоровой жизни питомца, а также и для спокойной жизни владельца кошки. Если сравнивать собак и кошек, то у первых — цикл половой охоты (течки) достаточно устойчив. И в зависимости от породы наступает один-два раза в год, но не более (независимо от того, рожала собака или нет). Репродуктивная система кошек устроена по-иному. И, как правило, в природе происходит так: половая охота — беременность — роды — половая охота — беременность — роды, и снова по кругу. Кошка может «гулять» каждые две недели, потом небольшой перерыв, и все заново. Владельцы иногда даже не могут подгадать время для стерилизации, так как ее рекомендовано делать в спокойный период, когда животное не в половой охоте. Таких кошек, конечно, нужно бежать стерилизовать в припрыжку, как только наступает период затишья.
Что будет, если кошку не стерилизовать?
— Когда у вас дома живет кошка и у нее нет возможности реализовать свой основной инстинкт (у нее нет связи с котом), то она реально страдает от этого. И в первую очередь на физическом уровне. Животное проходит один цикл, второй, третий, четвертый, и в итоге оно входит в половую дисфункцию. У кошки со временем развиваются патологи репродуктивных органов: образование кист, развитие рака молочных желез или воспаление матки, которое может привести к развитию гнойной пирометры. А если вовремя не заметить воспаление матки, произойдет заражение крови и летальный исход. Бывают любящие владельцы, которые сразу замечают, что с их питомцем что-то не так. Но бывает и наоборот, когда в ветклинику приносят кошку уже в запущенном состоянии.
Кроме того, в период половой охоты у кошки может снижаться аппетит, вплоть до истощения, и наблюдаться поведенческие отклонения. Допустим, она может справлять нужду не в лоток, а на хозяйской кровати или на входном коврике, привлекая внимание котов. Ругать ее за это бессмысленно, так как во время течки кошка находится в некой эйфории и инстинкты берут вверх.
Опять же, в порыве своего «гулянья» и поиска полового партнера кошка может стремиться удрать из дома на улицу. В лучшем случае она вернется беременной, а в худшем, убежит насовсем или ее задерут собаки.
В каком возрасте можно стерилизовать кошку?
— Стерилизовать кошку желательно после первой течки, своего рода точки полового, физического и эмоционального созревания животного. Какой-то оптимальный возраст для всех кошек назвать сложно, все зависит от индивидуальных особенностей питомца, но обычно это ближе к году (плюс-минус). Если половая охота уже была, то стерилизовать животное нужно через 7−14 дней после течки, чтобы во время операции не произошло большой кровопотери.