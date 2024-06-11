Когда начинается ретроградный Меркурий осенью 2024 года?

Явление ретроградного Меркурия случается три или четыре раза ежегодно, и каждый из периодов длится около трех недель. 2024 год начался в конце периода ретроградного Меркурия (продолжался с 13 декабря 2023 г. по 2 января 2024 г.). Затем весной случился первый полноценный период этого явления (1−25 апреля). Летом мы еще раз столкнемся с ретроградным Меркурием (5−28 августа). А осенью нас ждет заключительный в 2024 году период этого явления, и продлится он с 26 ноября по 15 декабря.