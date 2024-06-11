Когда начинается ретроградный Меркурий осенью 2024 года?

Осенью 2024 года начнется третий полноценный период ретроградного Меркурия в этом году. В астрономии под ретроградным понимается движение планет, противоположное вращению объекта, который является центром системы. Применительно к Меркурию, речь идет о явлении, когда наблюдателю с Земли кажется, что эта планета начала двигаться в обратном направлении. Т.е. речь идет об оптической иллюзии. Если астрономы не придают большого значения периоду ретроградности Меркурия, то астрологи считают, что его ретроградное движение этой планеты способно влиять на многие сферы жизни.
«Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах», — приводит РИА Новости слова астролога Анны Ушаковой.
Когда начнется период ретроградного Меркурия осенью 2024 года?
Явление ретроградного Меркурия случается три или четыре раза ежегодно, и каждый из периодов длится около трех недель. 2024 год начался в конце периода ретроградного Меркурия (продолжался с 13 декабря 2023 г. по 2 января 2024 г.). Затем весной случился первый полноценный период этого явления (1−25 апреля). Летом мы еще раз столкнемся с ретроградным Меркурием (5−28 августа). А осенью нас ждет заключительный в 2024 году период этого явления, и продлится он с 26 ноября по 15 декабря.