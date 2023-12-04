Когда к Земле снова прилетит комета Галлея?

Когда ждать комету Галлея в следующий раз?

Последнее прохождение кометы, видимое с Земли, было 9 февраля 1986 года. Следующее ожидается 28 июля 2061 года.

В своем последнем появлении комета Галлея стала первой кометой, которую удалось исследовать с помощью советских космических аппаратов «Вега-1» и «Вега-2». С их помощью удалось получить данные о структуре кометного ядра и механизмах образования комы и хвоста кометы.

Что известно о комете Галлея?

Первые упоминания датируются 240 годом до нашей эры. Пришли они из Китая. Также о комете писали древние греки. В конце 17 века началось активное изучение кометы, когда астроном Эдмунд Галлей предсказал полет кометы в 1758 году.

В 1910 году комета приблизилась к Земле и удалось сделать первое фото космического тела. Было получено более 600 материалов. Удалось установить, что размер кометы — около 15 км.

В 1986 году комета снова появилась в зоне видимости. К ней планировалось отправить пилотируемый корабль «Челленджер». Но во время взлета произошел взрыв, и весь экипаж погиб.

Советские зонды помогли понять, что ядро кометы похоже на картофельный клубень и достигает массы до 2,2 трлн кг. Хвост состоит изо льда, но после приближения к Солнцу начинается испарение газов, и облако занимает около 100 тысяч км в диаметре. Скорость кометы составляет 45 км/сек.

Когда комета летит мимо Земли, то ее скорость может достигать 70 км/сек, и это — абсолютный рекорд среди космических объектов.

Ядро кометы имеет рельеф, на котором есть и холмы, и впадины. На поверхности кометы есть кратер космического происхождения.