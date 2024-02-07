Когда идеальное время для завтрака и ужина?

Время приема пищи в течение дня может глубоко повлиять на здоровье человека. Как сообщается в исследовании Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), опубликованном в научном издании International Journal of Epidemiology (IJE) и в журнале о питании Eating Well, существует прямая связь между тем, когда мы завтракаем и ужинаем, и риском развития сахарного диабета.