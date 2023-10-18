Когда и где смотреть звездопад Ориониды в 2023 году?

Метеорный поток Ориониды достигнет максимума в конце октября. Как сообщают в Московском планетарии, 21—22 октября ожидается до 20 метеоров в час. При наличии безоблачной погоды условия наблюдения метеоров будут благоприятны.

Ориониды происходят в октябре каждый год. Свое название звездопад получил из-за того, что кажется, будто они исходят из созвездия Орион. Метеоры Ориониды известны своей скоростью примерно в 66 км/с, но не могут похвастаться особой яркостью и интенсивностью.

Где наблюдать за звездопадом?

Наблюдать за метеорным потоком Ориониды нужно в северном полушарии близ созвездия Орион, к северу от яркой звезды Бетельгейзе. Однако Ориониды могут появляться по всему небу, пролетая на скорости 66 километров в секунду. Искать их нужно на расстоянии в 45−90 градусов от точки радианта (которая находится в созвездии Ориона), там они будут выглядеть более яркими. Лучше всего наблюдать Ориониды с 2 часов утра по местному времени, когда радиант метеорного потока поднимется выше всего на небе.

Что представляют собой Ориониды?

Ориониды состоят изо льда и пыли, оставленных кометой 1P/Галлея. Она известна как единственная видная невооруженным глазом комета, которую человек может увидеть дважды за свою жизнь. Комета совершает один оборот за 75−76 лет. Она также является источником метеорного потока Эта-Аквариды, который достигает пика 6 мая.

Когда можно будет увидеть комету 1P/Галлея?