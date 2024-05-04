Когда готовить шашлыки? Врач рассказала, что надо знать при выходе из поста

Жирная пища после завершения поста может спровоцировать резкое сокращение желчного пузыря, возможны неприятные симптомы — боли, дискомфорт в животе. Чтобы это предотвратить, надо употреблять растительные масла и рыбу в разрешенные для этих продуктов дни поста и достаточно двигаться. Если вы этого не делали, то по окончании поста особенно важно соблюдать умеренность и постепенность при возвращении к обычному питанию.