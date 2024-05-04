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Когда готовить шашлыки? Врач рассказала, что надо знать при выходе из поста

Сколько дней нужно для того, чтобы после завершения поста вернуться к привычному питанию? В какой последовательности вводить продукты? Сколько яиц можно съесть на Пасху?

Источник: istockphoto.com

Строгое постное меню в течение длительного времени могло отразиться на работе пищеварительной системы, обменных процессах. Эти изменения следует учитывать, возвращаясь к привычному питанию.

О чем нужно помнить, чтобы радость праздника не омрачили неприятности с самочувствием, aif.ru рассказала замдиректора ФИЦ питания и биотехнологии, главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

На выход из поста нужно примерно 7−10 дней. Если человек здоров, то можно в течение этого времени вернуться к привычному питанию.

При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, проблем с желчным пузырем, такой постепенный переход может занять до двух недель.

Вводить в рацион привычные продукты следует постепенно. Начинать с яиц и молочных продуктов (об этом говорят и церковные каноны), в небольших количествах разрешается сдоба как кулич и сладкое творожное изделие, такое как пасха. После этого в рацион добавляется рыба, далее белое мясо птицы.

Жирная пища после завершения поста может спровоцировать резкое сокращение желчного пузыря, возможны неприятные симптомы — боли, дискомфорт в животе. Чтобы это предотвратить, надо употреблять растительные масла и рыбу в разрешенные для этих продуктов дни поста и достаточно двигаться. Если вы этого не делали, то по окончании поста особенно важно соблюдать умеренность и постепенность при возвращении к обычному питанию.

Шашлыки лучше планировать не раньше, чем на следующие после Пасхи выходные. Как раз ко Дню Победы.

Если нет сил удержаться, то мы рекомендуем овощные шашлыки, рыбу на гриле или грибы. Грибы — тяжелая пища, но большинство людей их ели в пост, поэтому ферментная система достаточно адаптировалась и готова к их усвоению. С красным мясом лучше все же подождать.

В праздник можно съесть до трех пасхальных яиц в день, если нет проблем со здоровьем. Больше все-таки не стоит никому. Несъеденные яйца нужно хранить в холодильнике.

В первую неделю-две после поста важно обратить внимание на способ приготовления блюд. Жареное лучше ограничивать всегда, в этот период особенно. Лучше есть отварное, тушеное, запеченное, приготовленное на пару. Это предотвратит, в том числе, проблемы с желчным пузырем.

Кроме того, щадящий режим предполагает частое и дробное питание небольшими порциями. Точно так же в сам праздник желательно съесть по небольшому кусочку кулича и пасхи, а остальным поделиться с близкими и друзьями.