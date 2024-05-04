Когда готовить шашлыки? Врач рассказала, что надо знать при выходе из поста

Строгое постное меню в течение длительного времени могло отразиться на работе пищеварительной системы, обменных процессах. Эти изменения следует учитывать, возвращаясь к привычному питанию.
О чем нужно помнить, чтобы радость праздника не омрачили неприятности с самочувствием, aif.ru рассказала замдиректора ФИЦ питания и биотехнологии, главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.
При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, проблем с желчным пузырем, такой постепенный переход может занять до двух недель.
Вводить в рацион привычные продукты следует постепенно. Начинать с яиц и молочных продуктов (об этом говорят и церковные каноны), в небольших количествах разрешается сдоба как кулич и сладкое творожное изделие, такое как пасха. После этого в рацион добавляется рыба, далее белое мясо птицы.
Жирная пища после завершения поста может спровоцировать резкое сокращение желчного пузыря, возможны неприятные симптомы — боли, дискомфорт в животе. Чтобы это предотвратить, надо употреблять растительные масла и рыбу в разрешенные для этих продуктов дни поста и достаточно двигаться. Если вы этого не делали, то по окончании поста особенно важно соблюдать умеренность и постепенность при возвращении к обычному питанию.
Если нет сил удержаться, то мы рекомендуем овощные шашлыки, рыбу на гриле или грибы. Грибы — тяжелая пища, но большинство людей их ели в пост, поэтому ферментная система достаточно адаптировалась и готова к их усвоению. С красным мясом лучше все же подождать.
В праздник можно съесть до трех пасхальных яиц в день, если нет проблем со здоровьем. Больше все-таки не стоит никому. Несъеденные яйца нужно хранить в холодильнике.
В первую неделю-две после поста важно обратить внимание на способ приготовления блюд. Жареное лучше ограничивать всегда, в этот период особенно. Лучше есть отварное, тушеное, запеченное, приготовленное на пару. Это предотвратит, в том числе, проблемы с желчным пузырем.
Кроме того, щадящий режим предполагает частое и дробное питание небольшими порциями. Точно так же в сам праздник желательно съесть по небольшому кусочку кулича и пасхи, а остальным поделиться с близкими и друзьями.