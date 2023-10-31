Когда будет Пасха в 2024 году?

Пасха (Воскресение Христово, Светлое Христово Воскресение) — главный праздник для христиан, в этот день отмечают Воскресение Иисуса Христа. Это переходящий праздник, т. е. его дата меняется из года в год.

Как рассчитывают дату Пасхи?

Для определения даты празднования Пасхи в конкретном году применяется сложная система расчета. На первом Вселенском соборе в Никее в 325 году было установлено, что празднование Пасхи должно проходить в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. Кроме того, православный праздник не может быть раньше иудейской Пасхи или совпадать с ней.

Католики и православные используют при определении даты праздника разные календари: первые — григорианский, вторые — юлианский. Поэтому у приверженцев разных направлений христианства праздник чаще всего выпадает на разные дни.

В какой день будет православная Пасха в 2024 году?

В 2024 году праздник Воскресения Христова будет, как говорят в народе, поздним — 5 мая.

Когда католики будут праздновать Пасху в 2024 году?

Католики будут отмечать Пасху в 2024 году намного раньше православных — 31 марта.