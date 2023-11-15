Когда будет Красная горка в 2025 году?

Красная горка — это народное название православного праздника, который в церковном календаре называется Фомина неделя (Фомино воскресение) или Антипасха («подобно Пасхе»). Этот религиозный праздник посвящен воспоминанию повторного явления Христа апостолам на восьмой день после воскресения, в том числе и Фоме. В дохристианские времена славяне проводили на Красную горку ярмарки невест и свадьбы. С приходом православия традиция играть свадьбы в этот праздник сохранилась, ведь в Фомино воскресенье впервые с начала Великого поста (проводится перед Пасхой и длится семь недель) церковь возобновляет проведение обряда венчания.

Когда празднуется Красная горка и Антипасха?

Православные верующие празднуют Антипасху в воскресенье, следующее после Пасхи и Светлой седмицы. В 2025 году Пасха будет праздноваться в 20 апреля, соответственно, Красная горка — 27 апреля.

Почему Красная горка так называется?

Красная горка в языческие времена была праздником начала весны и любви. В этот день древние славяне устраивали пышные гуляния с кострами и хороводами, проводили сватовства и свадьбы. Праздник был посвящен нескольким языческим божествам, в первую очередь Яриле, олицетворявшему плодородие и сексуальную мощь.

Есть различные версии происхождения названия праздника. В дохристианские времена Красную горку отмечали примерно в середине апреля, когда полностью сходил снег. Портал pravmir.ru пишет, что название праздника связано с тем, что молодежь выбирала для гуляний горки и пригорки, так как на них первой подсыхала земля. Согласно энциклопедическому словаре Брокгауза и Ефрона, название Красная горка пошло от обычая встречать в этот день восход солнца («красную весну») на холме.