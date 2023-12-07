Климов день. Что можно и чего нельзя 8 декабря 2023 года

Память святого первых веков христианства — священномученика Климента, Папы Римского, празднует Православная Церковь 8 декабря 2023 года. На Руси день именовался Климентьев или Клим Холодный, так как нередко с этого дня ударяли сильные морозы: «Мороз в этот день лютый случается, мужика погоняет». В этот день молились, прося защиты от холодов и болезней для своих детей.

Кем был святой Климент?

Родился в знатной языческой семье в Риме, получил прекрасное образование, не интересовался мудростью, которую исповедовали его родственники, а пытался сам найти смысл жизни. Как рассказывает журнал «Фома», он оставил дом и отправился в путешествие. В Александрии Климент встретил святого апостола Варнаву, от которого узнал много нового о Христе и Его учении, а в Палестине познакомился с самим апостолом Петром, был им крещен и стал его верным учеником. Именно святой Петр, незадолго до своих страданий, рукоположил Климента в епископа Рима. Проповедническая деятельность святого Климента, в результате которой в христианство обращались сотни людей, привела в ярость императора-язычника Траяна. По его приказу святого мученика схватили и бросили в море с якорем на шее.

Священномученик Климент, которого относят к мужам апостольским, оставил после себя два послания к Коринфянам — первые после писаний апостолов письменные памятники христианского учения. Память священномученика всегда очень чтили в России, посвящая ему многие храмы.

Что можно делать 8 декабря 2023 года?

День надо провести спокойно, умиротворенно и лучше всего в одиночестве.

Нужно стараться делать привычные дела.

В старину верили, что если в этот день есть какое-то важное дело, то нужно начинать его строго натощак.

Что нельзя делать 8 декабря 2023 года?

Нельзя никуда не спешить.

Нельзя пытаться вмешиваться в естественный ход событий. Пусть все идет своим чередом.

Нельзя жаловаться на холода.