Клады, призраки и подземные ходы: 5 тайн Санкт-Петербурга. Подборка легенд о Северной столице

Легенда о призраке Петра I.
Говорят, что дух Петра Великого до сих пор бродит по улицам города и охраняет свои владения. Некоторые утверждают, что видели его в Петропавловской крепости или на набережной Невы.
Еще при жизни многие недоброжелатели называли Петра I антихристом. А через несколько лет после его ухода из жизни начали ходить слухи о том, что людям является его призрак. В частности, истории об этом рассказывали Екатерина I и Павел I. По легенде, призрак Петра привел Павла Петровича, прогуливавшегося с князем Куракиным и слугами вдоль Невы, на площадь у Сената и указал на нее со словами: «Павел, прощай, ты снова увидишь меня здесь». Он рассказал об этом своей матери, императрице Екатерине II, и та решила установить памятник именно в этом месте. Так появился «Медный всадник», породивший еще больше мифов и тайн. Дело в том, что эта площадь и так считалась аномальной, а камень, на котором установили структуру, по легенде, раньше был частью древнего языческого святилища.
Некоторое время спустя родилось поверье, что темными ночами от статуи лучше держаться подальше. В протоколах полиции от XIX века якобы сохранились записи о трупах с разбитыми головами, которых подбирали поутру неподалеку от «Медного всадника». С этой легендой перекликается известная одноименная поэма Александра Пушкина.
Считается, что под городом существует целая сеть подземных ходов, которые связывают разные части города. Некоторые из них якобы построили еще во времена Павла I для тайных встреч и перемещений.
Павел I прослыл как очень скрытный император, который боялся заговоров и все время кого-то в чем-то подозревал. Гатчинский дворец отражал представление Павла о действительности: автор проекта замка Антонио Ринальди, по преданию, придумал для императора систему подземных ходов, по которым он мог незаметно для посторонних перемещаться по замку. Эта легенда подтвердилась пока только частично — на территории дворцового комплекса обнаружен лишь один подземный ход, причем неясно, когда именно он появился — он мог существовать и до возведения замка. Однако известно, что Павел часто пользовался этим тоннелем, чтобы незаметно покидать замок и неожиданно появляться на берегу Серебряного озера за считанные минуты. Длина этого хода составляет всего 120 метров.
Говорят, что подземные ходы существуют и под Михайловским замком. Павел I задумал его как неприступную крепость, и нет ничего удивительного в том, что в нем могут быть предусмотрены секретные тоннели. Этот факт всегда держался в тайне, но ходят слухи о том, что пока одни рабочие возводили стены верхнего этажа, другие внизу прокладывали подземные ходы. Согласно легенде, один из таких вел прямо в Воронцовский дворец. Впрочем, официальных подтверждений этой теории — как и опровержений — до сих пор нет.
Сфинксы на Университетской набережной считаются одним из негласных символов Петербурга. Согласно легенде, их привезли из Египта и установили на берегу Невы, чтобы охранять город.
В Древнем Египте жил Фараон Аменхотеп III, который в свое время возвел колдовство в культ. Свои заклинания, в частности, он написал на постаментах каменных сфинксов, которые находились в Фивах. Именно эти два сфинкса в 1833 году оказались в Санкт-Петербурге. Их установили на набережной Невы напротив здания Академии художеств. С тех пор статуи стали героями множества мистических историй.
Так, бытует мнение, что сфинксы действительно помогают охранять город — по крайней мере от наводнений. До 1833 года уровень Невы серьезно поднимался примерно раз в десять лет, а после установки статуй следующее масштабное наводнение случилось только в 1863 году, а затем повторилось только спустя 31 год. Также поговаривают, что с появлением сфинксов со всей Невы выше по течению именно к этому месту прибивает утопленников.
Еще одна известная легенда гласит, что сфинксам нельзя смотреть в глаза на рассвете и закате. Так статуи могут подчинить себе человека или свести его с ума — говорят, что кто-то даже хотел после этого совершить самоубийство.
Однако есть и приятное поверье — считается, что, если погладить по голове расположенного рядом грифона, другой рукой взяться за его правый зуб и одновременно посмотреть в глаза сфинксу, загаданное желание исполнится. Для этого лучше приходить утром — говорят, что днем у них более добрый вид, а к закату облик статуй может показаться зловещим.
История о башне грифонов.
На 7-й линии Васильевского острова во дворе дома номер 17 расположилась необычная кирпичная труба, которую еще называют башней грифонов или башней бессмертия. Раньше в доме располагалась аптека, в которой, по слухам, находилась тайная лаборатория.
В 1858 году в доме номер 17 появилась аптека. Ее открыл провизор Вильгельм Пель, который, согласно легенде, был не только фармацевтом, но и алхимиком. Поэтому говорят, что он также открыл в доме тайную лабораторию, где повторял опыты средневековых алхимиков — например, пытался превратить ртуть в золото и искал формулу исполнения желаний. Последняя предполагала особую комбинацию чисел, поэтому Пель пронумеровал кирпичи на башне. Легенда гласит, что цифры на ней постоянно меняются и для кого-то могут сложиться в ту самую формулу — и желание сбудется.
Еще одна достопримечательность башни — статуи грифонов. Считается, что эти мифические существа в то время охраняли тайную лабораторию — по ночам вылетали из башни и следили за всеми, кто проходил рядом. Говорят, что цифры на кирпичах также скрывают тайну бессмертия, разгадку которой до сих пор охраняют грифоны. Однако, по преданию, она откроется тому, кто придет к башне в полночь определенного дня.
Существует множество историй о сокровищах, спрятанных в окрестностях Петербурга. Наиболее старая из них гласит, что в лесах у города до сих пор лежат клады времен войны со шведами.
Считается, что шведы спрятали в городе много драгоценностей. По легенде, они зарыли целую золотую карету вместе с королевской короной. Другое поверье гласит, что шведскую казну спрятали, а затем затопили в подземном ходу из крепости Ниеншанц, где позднее возвел усадьбу с подземными ходами граф Кушелев-Безбородко. Также говорят, что где-то на Дубковском мысу закопана армейская касса шведского войска. Шведские сокровища пытался отыскать еще Петр I, однако пока что они существуют только в легендах.
В городе гуляет еще один миф о том, что недалеко от Кронштадта затонул корабль с золотом. Причем сама история вполне реальна. Одно торговое судно перевозило золотые слитки, которые Петр I отправил в Голландию в качестве займа, однако до места назначения оно так и не добралось. При этом многочисленные попытки найти затонувшее золото в акватории Кронштадта не принесли никакого результата.
Каждая из этих легенд добавляет свой неповторимый колорит в образ Северной столицы. Многие из них могут показаться совершенно фантастическими, однако они отражают богатую историю и культуру города и вносят свой вклад в его неповторимую атмосферу.