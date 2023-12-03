Клады, призраки и подземные ходы: 5 тайн Санкт-Петербурга. Подборка легенд о Северной столице

Легенда о призраке Петра I.

Говорят, что дух Петра Великого до сих пор бродит по улицам города и охраняет свои владения. Некоторые утверждают, что видели его в Петропавловской крепости или на набережной Невы.

Еще при жизни многие недоброжелатели называли Петра I антихристом. А через несколько лет после его ухода из жизни начали ходить слухи о том, что людям является его призрак. В частности, истории об этом рассказывали Екатерина I и Павел I. По легенде, призрак Петра привел Павла Петровича, прогуливавшегося с князем Куракиным и слугами вдоль Невы, на площадь у Сената и указал на нее со словами: «Павел, прощай, ты снова увидишь меня здесь». Он рассказал об этом своей матери, императрице Екатерине II, и та решила установить памятник именно в этом месте. Так появился «Медный всадник», породивший еще больше мифов и тайн. Дело в том, что эта площадь и так считалась аномальной, а камень, на котором установили структуру, по легенде, раньше был частью древнего языческого святилища.

Некоторое время спустя родилось поверье, что темными ночами от статуи лучше держаться подальше. В протоколах полиции от XIX века якобы сохранились записи о трупах с разбитыми головами, которых подбирали поутру неподалеку от «Медного всадника». С этой легендой перекликается известная одноименная поэма Александра Пушкина.

Миф о подземных ходах.

Считается, что под городом существует целая сеть подземных ходов, которые связывают разные части города. Некоторые из них якобы построили еще во времена Павла I для тайных встреч и перемещений.

Павел I прослыл как очень скрытный император, который боялся заговоров и все время кого-то в чем-то подозревал. Гатчинский дворец отражал представление Павла о действительности: автор проекта замка Антонио Ринальди, по преданию, придумал для императора систему подземных ходов, по которым он мог незаметно для посторонних перемещаться по замку. Эта легенда подтвердилась пока только частично — на территории дворцового комплекса обнаружен лишь один подземный ход, причем неясно, когда именно он появился — он мог существовать и до возведения замка. Однако известно, что Павел часто пользовался этим тоннелем, чтобы незаметно покидать замок и неожиданно появляться на берегу Серебряного озера за считанные минуты. Длина этого хода составляет всего 120 метров.

Говорят, что подземные ходы существуют и под Михайловским замком. Павел I задумал его как неприступную крепость, и нет ничего удивительного в том, что в нем могут быть предусмотрены секретные тоннели. Этот факт всегда держался в тайне, но ходят слухи о том, что пока одни рабочие возводили стены верхнего этажа, другие внизу прокладывали подземные ходы. Согласно легенде, один из таких вел прямо в Воронцовский дворец. Впрочем, официальных подтверждений этой теории — как и опровержений — до сих пор нет.

Предание о сфинксах.

Сфинксы на Университетской набережной считаются одним из негласных символов Петербурга. Согласно легенде, их привезли из Египта и установили на берегу Невы, чтобы охранять город.

В Древнем Египте жил Фараон Аменхотеп III, который в свое время возвел колдовство в культ. Свои заклинания, в частности, он написал на постаментах каменных сфинксов, которые находились в Фивах. Именно эти два сфинкса в 1833 году оказались в Санкт-Петербурге. Их установили на набережной Невы напротив здания Академии художеств. С тех пор статуи стали героями множества мистических историй.

Так, бытует мнение, что сфинксы действительно помогают охранять город — по крайней мере от наводнений. До 1833 года уровень Невы серьезно поднимался примерно раз в десять лет, а после установки статуй следующее масштабное наводнение случилось только в 1863 году, а затем повторилось только спустя 31 год. Также поговаривают, что с появлением сфинксов со всей Невы выше по течению именно к этому месту прибивает утопленников.

Еще одна известная легенда гласит, что сфинксам нельзя смотреть в глаза на рассвете и закате. Так статуи могут подчинить себе человека или свести его с ума — говорят, что кто-то даже хотел после этого совершить самоубийство.

Однако есть и приятное поверье — считается, что, если погладить по голове расположенного рядом грифона, другой рукой взяться за его правый зуб и одновременно посмотреть в глаза сфинксу, загаданное желание исполнится. Для этого лучше приходить утром — говорят, что днем у них более добрый вид, а к закату облик статуй может показаться зловещим.

История о башне грифонов.

На 7-й линии Васильевского острова во дворе дома номер 17 расположилась необычная кирпичная труба, которую еще называют башней грифонов или башней бессмертия. Раньше в доме располагалась аптека, в которой, по слухам, находилась тайная лаборатория.

В 1858 году в доме номер 17 появилась аптека. Ее открыл провизор Вильгельм Пель, который, согласно легенде, был не только фармацевтом, но и алхимиком. Поэтому говорят, что он также открыл в доме тайную лабораторию, где повторял опыты средневековых алхимиков — например, пытался превратить ртуть в золото и искал формулу исполнения желаний. Последняя предполагала особую комбинацию чисел, поэтому Пель пронумеровал кирпичи на башне. Легенда гласит, что цифры на ней постоянно меняются и для кого-то могут сложиться в ту самую формулу — и желание сбудется.

Еще одна достопримечательность башни — статуи грифонов. Считается, что эти мифические существа в то время охраняли тайную лабораторию — по ночам вылетали из башни и следили за всеми, кто проходил рядом. Говорят, что цифры на кирпичах также скрывают тайну бессмертия, разгадку которой до сих пор охраняют грифоны. Однако, по преданию, она откроется тому, кто придет к башне в полночь определенного дня.

Поверье о кладах.

Существует множество историй о сокровищах, спрятанных в окрестностях Петербурга. Наиболее старая из них гласит, что в лесах у города до сих пор лежат клады времен войны со шведами.

Считается, что шведы спрятали в городе много драгоценностей. По легенде, они зарыли целую золотую карету вместе с королевской короной. Другое поверье гласит, что шведскую казну спрятали, а затем затопили в подземном ходу из крепости Ниеншанц, где позднее возвел усадьбу с подземными ходами граф Кушелев-Безбородко. Также говорят, что где-то на Дубковском мысу закопана армейская касса шведского войска. Шведские сокровища пытался отыскать еще Петр I, однако пока что они существуют только в легендах.

В городе гуляет еще один миф о том, что недалеко от Кронштадта затонул корабль с золотом. Причем сама история вполне реальна. Одно торговое судно перевозило золотые слитки, которые Петр I отправил в Голландию в качестве займа, однако до места назначения оно так и не добралось. При этом многочисленные попытки найти затонувшее золото в акватории Кронштадта не принесли никакого результата.