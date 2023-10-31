Кладоискатель нашел золотую брошь за миллион рублей на месте древнего сражения

53-летний Гинтарас Беймавишес обнаружил драгоценность XIII века в поле в городе Спалдинг, графство Линкольншир, с помощью металлоискателя. Брошь представляет собой кольцо, украшенное четырьмя цветками, на верху которого находится белая жемчужина между двух ладоней. В центре украшения располагается меч.

По словам экспертов, в эпоху Средневековья носить золотые украшения могли только правители, служители церкви высшего ранга и дворяне.

Считается, что найденная кладоискателем брошь принадлежала лорду или человеку из высших слоев общества. По одному из предположений, владелец мог потерять драгоценность во время сражения на мечах.

Отмечается, что брошь сохранилась в хорошем состоянии, что случается крайне редко. Похожие драгоценности, найденные в прошлом, были в той или иной степени повреждены. Как утверждают эксперты, в настоящее время существует только одна хорошо сохранившаяся брошь подобного стиля, она хранится в Британском музее.

Специалисты изучают и оценивают драгоценность. Если брошь отдадут музею, то кладоискателю выплатят денежное вознаграждение. Полученную сумму мужчина должен будет разделить с владельцем земли, на которой нашел золотое украшение. «Думаю, это находка всей моей жизни», — признается Беймавишес.

Ранее сообщалось, что древнюю монету с изображением ранее неизвестного британского короля продали с аукциона за рекордную сумму. Крохотную золотую монетку нашел британский кладоискатель Льюис Фудж, когда в марте 2023 года прочесывал с металлоискателем поле.