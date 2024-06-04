Китайский зонд взлетел с Луны с грунтом, который впервые собрали с обратной стороны

Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.
«Во вторник утром с поверхности Луны взлетел китайский зонд “Чанъэ-6” с образцами грунта, которые впервые в человеческой истории были собраны с обратной стороны естественного спутника Земли», — говорится в сообщении.
В агентстве подчеркнули, что взлетный модуль вышел на заданную орбиту вокруг Луны.
Зонд совершил посадку на поверхности Луны в бассейне Южный полюс — Эйткен 2 июня. Китайское национальное космическое управление рассказало, что при посадке он использовал лазерное 3D-сканирование, чтобы выбрать наиболее подходящее место. Перед посадкой двигатель модуля был выключен, и он сел в состоянии свободного падения.