Китайский зонд взлетел с Луны с грунтом, который впервые собрали с обратной стороны

Зонд совершил посадку на поверхности Луны в бассейне Южный полюс — Эйткен 2 июня. Китайское национальное космическое управление рассказало, что при посадке он использовал лазерное 3D-сканирование, чтобы выбрать наиболее подходящее место. Перед посадкой двигатель модуля был выключен, и он сел в состоянии свободного падения.