Китайские ученые выяснили влияние температуры на вкус пива

Согласно исследованию, недавно опубликованному в научном журнале Matter, пиво становится вкуснее, если его подавать холодным. Например, в охлажденной кружке. Впрочем, эта нехитрая истина давным-давно известна, но вот сейчас она получила научное обоснование.
Исследователи из Академии наук Китая обнаружили, что вкус алкогольных напитков более или менее «напоминает вкус этанола» при разных температурах.
Исследование, недавно опубликованное в научном журнале Matter, показало, что пинта пива становится вкуснее, если напиток подавать холодным со льдом в замороженной кружке.
Дело в том, что при низких концентрациях спирт образует больше такого рода структур вокруг молекул воды. При более высоких концентрациях спирт начинает выстраиваться в цепочку.
В частности, в напитках с содержанием алкоголя от 5 до 11 градусов, которые подаются при температуре 5 градусов по Цельсию, наблюдалось заметное увеличение цепочечных структур.
Как правило, в легком пиве содержится от 4 до 5 градусов алкоголя, в то время как в обычном пиве — от 5 до 6. Между тем содержание крафтового пива может варьироваться, как правило, от 6 до 10 градусов.
«При низкой температуре тетраэдрические кластеры приобретают низкую концентрацию, — объясняет Лэй Цзяна. — Вот почему мы пьем холодное пиво».
Необходимость употребления холодного пива — не единственный вопрос, поставленный под сомнение исследователями алкогольного этикета.
Ученые также проверили распространенное мнение о понижении градусов. По их словам, для тех, кто хочет выпить рюмочку, а затем залпом выпить пива, порядок употребления алкогольных напитков не поможет предотвратить похмелье.
«Для некоторых людей достаточно одного глотка алкоголя, чтобы вызвать похмелье, в то время как другие могут сильно напиться и полностью избежать похмелья», — рассказывает диетолог Сандра Аревало.
В целом, эксперты в области алкогольного опьянения сходятся во мнении, что интенсивность похмелья в большей степени определяется количеством, которое человек выпивает, и скоростью.