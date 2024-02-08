Китайские ученые создали первого в мире «ИИ-ребенка»

В то время как ИИ-аватары могут иметь всевозможные модели внешности и личности, Тонг Тонг, по словам авторов, призвана открыть новые технические возможности, не только выполняя указанные действия, но и самостоятельно ставя перед собой новые цели. На выставке девочка эмоционально реагировала на запросы посетителей и визуально, и физически выражала себя (например, приносила стул, чтобы дотянуться до камеры, и тряпку, когда пролила молоко).