Китайские ученые создали первого в мире «ИИ-ребенка»

Тонг Тонг (Tong Tong или с китайского «Маленькая девочка») — первый в мире ребенок с искусственным интеллектом, который демонстрирует эмоции, пишет Oddity Central. Девочка уже отличает «правильное» от «неправильного», выражает эмоции по поводу различных ситуаций, ставит перед собой задачи, обучается и взаимодействует с окружающими людьми.
Создатели из Пекинского института общего искусственного интеллекта презентовали свое детище на выставке Frontiers of General Artificial Intelligence Technology («Границы технологий общего искусственного интеллекта»). Посетители могли пообщаться с аватаром Тонг Тонг. Отмечается, что «ребенок» был создан Чжу Сонгчуном — основателем института, специализирующимся на когнитивном искусственном интеллекте (ИИ с человеческим разумом).
В то время как ИИ-аватары могут иметь всевозможные модели внешности и личности, Тонг Тонг, по словам авторов, призвана открыть новые технические возможности, не только выполняя указанные действия, но и самостоятельно ставя перед собой новые цели. На выставке девочка эмоционально реагировала на запросы посетителей и визуально, и физически выражала себя (например, приносила стул, чтобы дотянуться до камеры, и тряпку, когда пролила молоко).
Следующий этап — прохождение теста Тьюринга, этот тест, состоящий из почти 150 вопросов. Он предназначен определить степень сложности ИИ-модели, учитывая пять измеряемых параметров: зрение, язык, размышление, эмоции и обучение. Также в расчет берутся социальные и групповые ценности, чтобы определить, насколько близка модель к Общему искусственному интеллекту — области теоретических исследований ИИ, которая стремится создать ПО с интеллектом, подобным человеческому.
Ранее американка вышла замуж за виртуального парня, созданного ИИ. Она уверена, что сможет прожить с ним всю жизнь.
Олеся Маевская