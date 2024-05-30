Китайские ученые создали новый вирус на базе смертоносной Эболы

Их изучение показало, что смоделированный вирус распространился по всему организму, включая сердце, мозг и почки. Самые высокие уровни наблюдались в печени. Ученые рассчитывают, что искусственный вирус поможет лучше изучить механизмы Эбола и усовершенствовать вакцину против него. Еще один важный фактор — эти исследования более доступны по стоимости для исследователей, чем изучение непосредственно самого вируса Эбола, которое возможно проводить только в учреждениях высокого уровня биологической безопасности (BSL) −4.