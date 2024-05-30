Китайские ученые создали новый вирус на базе смертоносной Эболы

Китайские ученые из Медицинского университета в Хэбэе разработали в лаборатории вирус, имитирующий инфекцию Эбола, летальность которой составляет 90%. Разработка позволит создать вакцину от этой болезни, сообщил The Independent.
Ученые генетически модифицировали менее опасный вирус везикулярного стоматита (поражает крупный рогатый скот), добавив к нему белок вируса Эбола. Полученная модификация вызвало «смертельную инфекцию у лабораторных хомяков», у них проявились признаки заболевания, аналогичные тем, которые наблюдаются у пациентов с Эболой: потеря веса, полиорганная недостаточность (выраженная несостоятельность или полный отказ двух и более функциональных систем организма), тяжелое воспаление глаз и образование язв, в результате чего грызуны производят высокие дозы вируса. Вся подопытная группа животных погибла в течение 2−3 дней.
Их изучение показало, что смоделированный вирус распространился по всему организму, включая сердце, мозг и почки. Самые высокие уровни наблюдались в печени. Ученые рассчитывают, что искусственный вирус поможет лучше изучить механизмы Эбола и усовершенствовать вакцину против него. Еще один важный фактор — эти исследования более доступны по стоимости для исследователей, чем изучение непосредственно самого вируса Эбола, которое возможно проводить только в учреждениях высокого уровня биологической безопасности (BSL) −4.
Вирус Эбола (EBOV) — тяжелое и зачастую смертельное заболевание, вызывает острую инфекцию, которая поражает людей и животных. Его выявили на территории современных Судана и Демократической Республики Конго в 1976 году. Естественными носителями вируса являются летучие мыши, он также передается некоторым приматам, копытным, свиньям. Предполагается, что начало эпидемии лихорадки Эбола связано с вторжением человека в тропические леса центральной Африки.
При Эболе происходит тяжелое воспаление и повреждение тканей по всему телу, страдает естественный механизм свертывания крови, что приводит к внутреннему кровотечению. Заболевание начинается с сильной слабости, головной боли, ангины, болей в мышцах, животе, диареи. Позднее появляется сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания. Вирус распространяется при прямом контакте с жидкостями организма, такими как кровь, слюна, пот и слезы инфицированных им людей, а также при прикосновении к вещам, загрязненным этими жидкостями.
С 1976 года было зафиксировано более 30 вспышек лихорадки Эбола по всему миру. Преимущественно они происходили на территории Африки, но также болезнь выявляли в США, Великобритании, Италии, Мали, России, на Филиппинах. Последняя эпидемия Эболы началась в Конго 2018 году. К концу 2019-го ее жертвами стали более 2 тыс. человек. 21 августа 2022 г. Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго объявило об обнаружении нового лабораторно подтвержденного случая заболевания, вызванного вирусом Эбола.
В России и других странах с 2019 года доступна вакцина от вируса Эбола.