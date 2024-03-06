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Китайские ученые рассказали, что позволяет светлячкам мерцать

Китайские молекулярные биологи обнаружили, что жуки-светлячки развивают светящееся брюшко в результате работы двух генов — AlAbd-B и AlUnc-4, которые активируют процесс формирования светоизлучающих клеток фотоцитов и связанных с ними тканей тела насекомых. Данные об исследовании опубликованы в научном журнале Nature Communications.
Источник: Tony Phan/CC0

— Светоизлучающие органы светляков представляют собой уникальные структуры, даже далекие аналоги которых отсутствуют у всех остальных насекомых, — приводятся слова доцента Хуачжунского сельскохозяйственного университета Фу Синьхуа.

Открытие произошло группой китайских молекулярных биологов под руководством Синьхуа. По словам исследователей, ученые долгие годы проводили исследования с целью выяснить, как на конце брюшка жуков-светляков возникает лантерн — светоизлучающий орган, содержащий в себе клетки-фотоциты, которые позволяют излучать часть вырабатываемой энергии в виде света.

В ходе исследования специалисты проследили за изменениями в активности генов на разных стадиях развития личинок и куколок светлячков. В результате удалось определить те участки ДНК, которые играли ключевую роль в формировании фотоцитов. Более того, последующее изучение этих участков генома светлячков поможет понять, как эти жуки приобрели способность светиться более 100 миллионов лет назад, передает Nature Communications.

В декабре прошлого года журнал Naturе опубликовал материал, в котором ученые выявили закономерность сокращения численности насекомых в мире. Исследователи отметили, что такая тенденция происходит в основном из-за потери самых распространенных видов, что не компенсируется ростом численности редких насекомых. Но несмотря на это, в Москве обнаружили впервые за 15 лет редкий вид краснокнижного жука — майку фиолетовую.