Китайские ученые рассказали, что позволяет светлячкам мерцать

В ходе исследования специалисты проследили за изменениями в активности генов на разных стадиях развития личинок и куколок светлячков. В результате удалось определить те участки ДНК, которые играли ключевую роль в формировании фотоцитов. Более того, последующее изучение этих участков генома светлячков поможет понять, как эти жуки приобрели способность светиться более 100 миллионов лет назад, передает Nature Communications.