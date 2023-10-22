«Китайские Гавайи». Россиянам обещают запустить рейсы на Хайнань

Ценовую доступность путешествий в Китай можно оценить, разделив турпоток на три категории туристов, считает Александр Львов. «Первая — классическая, то есть обычная виза, экскурсионный тур, — поясняет эксперт. — Этот поток приемлем для класса “эконом-плюс”, и даже вип-класса. Здесь средне-высокий ценник. Для этой категории туристов ничего не изменится, Китай как был им интересен, так и останется. Вторая категория — безвизовый обмен, который перезапустился с 1 августа, и сейчас набирает обороты, но этот поток рассчитан на классы “эконом” и “эконом-минус”. Здесь ценник ниже. Сегодня примерно 75 тысяч человек воспользовались возможностью безвизовых групповых поездок, причем 65 тысяч из них — это россияне, а большая часть из них приходится на Приморский край (порядка 50 тысяч человек). По моим оценкам, к концу года этот поток достигнет 100 тыс. человек, то есть примерно половина от общего взаимного туристического потока. Третий аспект — вопрос полетов на остров Хайнань. Это совершенно другая безвизовая история, которая сейчас не работает. Она может работать только в том случае, если есть прямые безвизовые рейсы между Россией и Китаем непосредственно на остров — как это было до пандемии, и как это, я надеюсь, рано или поздно снова произойдет. И тогда для россиян будет достаточно заграничного паспорта и билета на этот самый рейс».