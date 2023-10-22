«Китайские Гавайи». Россиянам обещают запустить рейсы на Хайнань
Турпоток с Китаем растет.
Турпоток с Китаем растет.
Хайнань впервые за три года стал доступен для российских туристов. Правда, попасть туда не так уж и просто. Для поездки необходима виза. К тому же пока на остров нет прямых рейсов. Однако эксперты уверены, что скоро ситуация может измениться. Когда китайский курорт станет доступным для россиян — aif.ru рассказал председатель Совета Ассоциации «Мир без границ» Александр Львов.
Ценовую доступность путешествий в Китай можно оценить, разделив турпоток на три категории туристов, считает Александр Львов. «Первая — классическая, то есть обычная виза, экскурсионный тур, — поясняет эксперт. — Этот поток приемлем для класса “эконом-плюс”, и даже вип-класса. Здесь средне-высокий ценник. Для этой категории туристов ничего не изменится, Китай как был им интересен, так и останется. Вторая категория — безвизовый обмен, который перезапустился с 1 августа, и сейчас набирает обороты, но этот поток рассчитан на классы “эконом” и “эконом-минус”. Здесь ценник ниже. Сегодня примерно 75 тысяч человек воспользовались возможностью безвизовых групповых поездок, причем 65 тысяч из них — это россияне, а большая часть из них приходится на Приморский край (порядка 50 тысяч человек). По моим оценкам, к концу года этот поток достигнет 100 тыс. человек, то есть примерно половина от общего взаимного туристического потока. Третий аспект — вопрос полетов на остров Хайнань. Это совершенно другая безвизовая история, которая сейчас не работает. Она может работать только в том случае, если есть прямые безвизовые рейсы между Россией и Китаем непосредственно на остров — как это было до пандемии, и как это, я надеюсь, рано или поздно снова произойдет. И тогда для россиян будет достаточно заграничного паспорта и билета на этот самый рейс».
Хайнань всегда был очень популярен среди россиян, особенно в зимний период, потому что в это время там наиболее комфортные погодные условия, рассказывает Александр Львов. «Более того, инфраструктура Хайнаня до пандемии позволяла комфортно и приятно отдыхать. Соответственно, как только эти рейсы появятся — а мы ждем этого момента — односторонний поток россиян на Хайнань, безусловно, возрастет. Аэрофлот уже заявился на осуществление прямых рейсов, и с китайской стороны Hainan Airlines тоже заявились. Сейчас идет согласование между двумя странами, между двумя транспортными ведомствами, активно идет обсуждение взаимных прямых рейсов. Как только все это случится — резко вырастет уровень выездного туризма из России в Китай», — рассказал собеседник.
Сегодня россияне тоже посещают Хайнань, но по визам. Заранее оформлять документ не нужно, граждане России имеют возможность получить визу по прибытии. Причем, цены на отдых могут быть самыми разными, говорит Александр Львов. «Есть и дешевые эконом-туры, есть и дорогостоящие вип-туры. Это связано с тем, что отели на острове позволяют формировать разную ценовую программу для отдыха», — поясняет эксперт.