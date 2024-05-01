Китай запустит «Чанъэ-6» к Луне в мае

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с «Чанъэ-6» на борту состоится на космодроме Вэньчан на острове Хайнань. Станция состоит из орбитального аппарата, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей. В ходе миссии, которая продлится 53 дня, планируется получить образцы грунта с обратной стороны Луны.