Китай высказался об использовании ресурсов Луны

Позиция китайской стороны обозначена в документе, представленном в Рабочую группу по правовым аспектам деятельности в области космических ресурсов Юридического подкомитета Комитета по использованию космического пространства в мирных целях ООН.
«Участие Китая в международной дискуссии по космическим ресурсам является позитивным событием», — сказал эксперт в области космического права Кристофер Джонсон.
В декабре прошлого года издание сообщило, что в Палате представителей признали важность ресурсов Луны для будущего США. По мнению участвовавших в дискуссии экспертов, Соединенные Штаты рискуют отстать от Китая в добыче космических ресурсов.