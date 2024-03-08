Китай высказался об использовании ресурсов Луны

Китай обозначил позицию по использованию ресурсов Луны. Согласно заявлению китайской делегации в ООН, использование лунных ресурсов должно происходить в рамках Договора о космосе, заключенного в 1967 году. Об этом пишет издание SpaceNews.