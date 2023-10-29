Китай своими глазами. Эксперт рассказал, как самостоятельно поехать в КНР

Виктория Кутузова, aif.ru: — Александр Вячеславович, расскажите, пожалуйста, нужна ли россиянам виза в Китай?

Александр Львов: — Да, россиянам виза нужна. Причем как для взрослых, так и для детей действуют единые правила оформления. В Москве и Санкт-Петербурге не так давно (в августе) открыты визовые центры КНР. Это произошло впервые в истории. С одной стороны, это упрощает ситуацию. С другой — это дополнительный этап и дополнительный сбор для туристов. Происходит процесс оформления визы так: человек заполняет анкету, выбирает временной слот на сайте для посещения, приходит, сдает документы, платит консульский сбор, сервисный сбор и сбор визовый. Через какое-то время виза готова. Сейчас срок получения визы с момента посещения сервисного центра — в среднем неделя. В данный момент слоты открыты на середину ноября. То есть спрос большой, и визовые центры, откровенно говоря, не справляются. Пока есть только данные за первое полугодие 2023 года относительно того, какое количество российских туристов отправились в Китай по визе. Это порядка 30 тыс. человек. Информация по третьему кварталу будет несколько позже.

— А в каких случаях виза не нужна?

— Виза не нужна в трех случаях. Первый — если турист едет с группой, по так называемому межправительственному соглашению по безвизовому обмену. Речь идет о группе от 5 до 50 человек, на срок не более 15 дней в рамках группы. Есть, конечно, определенные ограничения: заранее должен быть прописан маршрут, от которого отклоняться нельзя. Второй вариант — виза по прилете. Сейчас эта история работает в первую очередь в Шанхае. Это тоже делается через уполномоченных туроператоров. Группа набирается от 2 человек, и тоже есть ряд ограничений: необходимо прописать заранее маршрут своего следования. Другое дело, что контролируют его, конечно, сами принимающие туроператоры. Еще один канал безвизовых поездок в Китай — это поездки на остров Хайнань. Туда работает полностью безвизовый въезд, но при условии, что у человека есть билет на любой прямой рейс на Хайнань, минуя материковый Китай. Но сейчас прямых перелетов нет, соответственно, этот способ пока не работает. Также действует механизм оформления виз российским туристам сроком на 10 дней в приграничных городах, таких как Суньфеньхе, Маньчжурия. На сегодняшний день порядка 60 тыс. российских туристов выехали в Китай по безвизовым спискам.

— Есть ли возможность оформить бизнес-визу и чем она отличается от обычной?

— Безусловно, существует возможность оформления бизнес-визы. Она оформляется в случае наличия приглашения от принимающей стороны с указанием конкретных паспортных данных конкретного человека. То есть не может быть приглашения в формате: «Уважаемая компания такая-то, приглашаем вас на наше мероприятие…». Нет. Только приглашение на конкретного человека. У бизнес-визы есть большое преимущество: несколько бизнес-виз позволяют получить мультивизу.

— Когда говорим о путешествиях в Китай, то подразумеваем, что добраться туда можно на самолете. А есть ли способы доехать на поезде или автобусе?

— Если мы говорим про Центральную часть России или Сибирь — то, конечно, только на самолете. Поезда сейчас не ходят, как это было раньше. Из Благовещенска и Хабаровска можно попасть на пароме по Амуру. За Хабаровском и в Приморском крае, функционируют автобусные переходы.

— Какими банковскими картами можно расплачиваться в Китае?

— Union Pay — тех банков, которые не находятся под санкциями. Это «Русский Стандарт» и Газпромбанк. Также в ходу остаются и бумажные деньги.

— Александр Вячеславович, все ли ковидные ограничения сняты на сегодняшний день?