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Китай анонсировал новое поколение космических кораблей

Новая серия будет представлена в двух вариантах — корабли для орбитальных миссий и космические аппараты для лунной программы.
Источник: AFP 2023

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Управление программы пилотируемых космических полетов Китая анонсировало создание кораблей нового поколения «Мэнчжоу» («Лодка мечты»).

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, новая серия будет представлена в двух вариантах — корабли для орбитальных миссий и космические аппараты для лунной программы КНР. Посадочный модуль для лунных миссий получит название «Лань Юэ» («Объять Луну»), что является отсылкой к стихотворению, написанному первым председателем КНР Мао Цзэдуном (1893−1976).

Подробные характеристики кораблей нового поколения пока не разглашаются.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 космических запусков.