Кисида подарил Байдену плюшевые фигурки героев игры Super Mario

Согласно пресс-релизу японского МИД, подарки от Кисиды Байдену включали в себя пару лаковых кофейных чашек «вадзима-нури» из префектуры Исикава, ручку, изготовленную также в технике «вадзима-нури», набор окинавского кофе в зернах, а также набор мерча от компании Nintendo.
Судя по фотографии, Байдену были подарены четыре плюшевые фигурки братьев Марио и Луиджи, принцессы Пич и динозаврика Ёсси, набор керамических тарелок и чашек, желтая футболка и набор сумок с изображениями героев игры.
Супруге американского президента Джилл Байден был подарен набор украшений из меди Такаока, что является традиционным ремеслом для японской префектуры Тояма.
Кисида в настоящее время находится с государственным визитом в США. 10 апреля состоится двусторонний саммит лидеров Японии и США, а 11 апреля Кисида выступит перед американским конгрессом и примет участие в трехстороннем саммите лидеров Японии, США и Филиппин.