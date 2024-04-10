Кисида подарил Байдену плюшевые фигурки героев игры Super Mario

Согласно пресс-релизу японского МИД, подарки от Кисиды Байдену включали в себя пару лаковых кофейных чашек «вадзима-нури» из префектуры Исикава, ручку, изготовленную также в технике «вадзима-нури», набор окинавского кофе в зернах, а также набор мерча от компании Nintendo.