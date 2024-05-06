Киркоров сыграет главную роль в полнометражном фильме

Также Киркоров анонсировал выход 23-минутного музыкального клипа «Черная пантера». Премьера состоится в первый день зимы. 57-летний артист назвал клип «очень интересной работой» и «бондианой» на 23 минуты, в хороших традициях Майкла Джексона и его «Триллера» (речь о клипе на песню Thriller 1982 года. — РБК). «Это маленькое кино, где будет все», — сказал поп-король. Он добавил, что певица Ольга Бузова тоже будет иметь отношение к проекту, но неизвестно, в каком качестве.