Киркоров сыграет главную роль в полнометражном фильме

Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о новом кинопроекте в очередном выпуске вечернего шоу «Шоу Воли», который вышел в эфир телеканала ТНТ вечером 5 мая.
«Это кино. Большой метр. Я не режиссер, я — исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли — не скажу, кто. Но для вас это будет сюрпризом», — рассказал поп-король Павлу Воле. Деталями проекта певец не поделился. Известно только, что съемки начнутся этим летом.
Также Киркоров анонсировал выход 23-минутного музыкального клипа «Черная пантера». Премьера состоится в первый день зимы. 57-летний артист назвал клип «очень интересной работой» и «бондианой» на 23 минуты, в хороших традициях Майкла Джексона и его «Триллера» (речь о клипе на песню Thriller 1982 года. — РБК). «Это маленькое кино, где будет все», — сказал поп-король. Он добавил, что певица Ольга Бузова тоже будет иметь отношение к проекту, но неизвестно, в каком качестве.
За свою карьеру Филипп Киркоров снялся в свыше 50 фильмах и сериалах. В основном это были камео: «Моя прекрасная няня», «День до», «Бабушка легкого поведения» и другие. В картине «Любовь в большом городе 3» певец сыграл Святого Валентина, в блокбастере «Последний богатырь: Посланник Тьмы» — Жар-птицу, а в «Елках 8» — сотрудника ЧОПа.
В декабре 2023 года Киркоров принял участие в «почти голой» вечеринке, организованной Анастасией Ивлеевой. Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор увидел признаки «пропаганды ЛГБТ». Киркоров извинился за участие в скандальном мероприятии, подчеркнув, что он «не знал о характере событий», которые будут происходить на ней.
Спустя некоторое время певца убрали с постера (а потом и из самого фильма) новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» на телеканале ТНТ и отменили его выступление в рамках «Зимнего Show». Также номер Киркорова вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на «Первом канале».
В феврале 2024-го исполнитель приехал в ДНР, где посетил больницу и выступил перед ранеными участниками военной операции. По информации Mash, артист привез гуманитарную помощь, подарки раненым и технику для местного детского центра. Также он пообещал оплатить протезы трем военным.
Вскоре началось постепенное возвращение знаменитости в эфиры центральных телеканалов. Так, 18 февраля на НТВ вышел первый выпуск пятого сезона шоу «Маска», где Киркоров возглавил жюри. Также он появился в одном из выпусков шоу «Конфетка» на НТВ и посетил «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.