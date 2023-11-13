Киркоров, Басков и Лепс стали самыми желанными звездами на корпоративах богачей

Отмечается, что самыми востребованными артисты декабря стали Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Лолита, Филипп Киркоров, Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, группы «Дискотека Авария» и «Иванушки International», «Звери», Сергей Жуков, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Валерия, Татьяна Буланова, Дима Билан, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и Jony.

При этом продюсер Илья Саглиани уточнил, что у таких исполнителей, как Филипп Киркоров, Николай Басков и Григорий Лепс, все расписано до конца месяца. «Они поют на “богатых” праздниках; у артистов такого уровня много проверенных годами клиентов», — сказал он.