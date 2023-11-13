18:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Киркоров, Басков и Лепс стали самыми желанными звездами на корпоративах богачей

Названы имена самых востребованных на корпоративах богачей российских звезд. Список артистов опубликовало издание KP.RU.

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Источник: Reuters

Отмечается, что самыми востребованными артисты декабря стали Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Лолита, Филипп Киркоров, Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, группы «Дискотека Авария» и «Иванушки International», «Звери», Сергей Жуков, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Валерия, Татьяна Буланова, Дима Билан, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и Jony.

При этом продюсер Илья Саглиани уточнил, что у таких исполнителей, как Филипп Киркоров, Николай Басков и Григорий Лепс, все расписано до конца месяца. «Они поют на “богатых” праздниках; у артистов такого уровня много проверенных годами клиентов», — сказал он.

Ранее стали известны гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь. Самыми востребованными 31 декабря стали Анна Asti и Владимир Пресняков. Исполнители выступят для гостей концертного зала Барвиха, цены на билеты варьируется от 50 до 200 тысяч рублей.

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