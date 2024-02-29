Кипячение удаляет из воды до 90% мелких и крупных частиц микропластика

ТАСС, 29 февраля. Китайские исследователи обнаружили, что простое кипячение жесткой воды приводит к удалению из нее от 80% до 90% мелких и крупных частиц микропластика, что происходит благодаря их осаждению на дне и стенках сосудов вместе с накипью. Результаты опытов ученых были опубликованы в статье в научном журнале Environmental Science & Technology Letters.
«Мы выяснили, что кипячение воды с высоким уровнем жесткости приводит к исчезновению как минимум 80% нано- и микрочастиц полистирола, полиэтилена и полипропилена, чей размер составляет от 0,1 до 150 микрон. Высокие температуры способствуют образованию карбоната кальция на этих частицах, что приводит к их осаждению на стенках сосудов в виде накипи», — пишут исследователи.
Открытие было совершено группой ученых под руководством профессора Цзинаньского университета Эдди Цзэна при изучении того, как кипячение воды влияет на свойства присутствующих в ней наночастиц и микрочастиц пластика. Как отмечают ученые, традиция кипятить воду для питья распространена во многих странах восточной Азии, что заставило исследователей изучить влияние кипичения на пластик, частицы которого были выявлены в образцах воды из-под крана, собранных в 14 странах мира.
Для получения подобных сведений ученые подготовили микро- и наночастицы разных размеров и формы из полистирола, полиэтилена и полипропилена, после чего добавили их в пробы мягкой и жесткой водопроводной воды, поступающей в дома в городе Гуаньчжоу. Каждую подобную пробу вскипятили в чайниках, после чего ученые изучили состав воды и накипи на их стенках.
Эти опыты показали, что кипячение позволяет удалить значительную долю микрочастиц пластика всех размеров из воды. Эффективность этой процедуры зависит от жесткости воды — в мягкой воде осаждается около 25% частиц пластика, тогда как в жесткой воде их концентрация снижается на 80−90%.
Подобные результаты экспериментов, как считают китайские исследователи, говорят в пользу того, что кипячение может стать основой для создания недорогих и быстрых методов очистки питьевой воды от пластикового загрязнения. Это особенно актуально для тех стран, в том числе государств западной Европы, где принято пить воду из-под крана в сыром виде.
О пластиковом загрязнении
За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские «мусорные пятна». Частицы пластикового мусора были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями.