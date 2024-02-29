Кипячение удаляет из воды до 90% мелких и крупных частиц микропластика

Открытие было совершено группой ученых под руководством профессора Цзинаньского университета Эдди Цзэна при изучении того, как кипячение воды влияет на свойства присутствующих в ней наночастиц и микрочастиц пластика. Как отмечают ученые, традиция кипятить воду для питья распространена во многих странах восточной Азии, что заставило исследователей изучить влияние кипичения на пластик, частицы которого были выявлены в образцах воды из-под крана, собранных в 14 странах мира.