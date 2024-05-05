Кинологи рассказали нижегородцам, как оградить собаку от опасностей в саду

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы о том, как оградить собаку от опасностей в саду или огороде.
Владимир Голубев советует владельцам активных собак внимательно относиться к выбору растений для сада и следить за безопасностью животного.
Луковицы цветов могут быть опасны для собаки, вызывая серьезные отравления. Проявления отравления включают рвоту, расстройство желудка и слюнотечение. Особенно опасны луковицы тюльпанов, нарциссов, крокусов и гиацинта.
Опавшие каштаны и желуди могут также представлять опасность, вызывая отравление у собаки. Каштаны содержат эскулин, вызывающий рвоту и диарею, а желуди содержат дубильную кислоту, что может вызвать серьезные аллергические реакции.
Органические удобрения могут стать причиной отравления для собаки, если они содержат токсины. Плесневелые продукты, такие как хлеб, могут вызвать судороги и мышечный тремор.
Фруктовые косточки, такие как от вишни, сливы и персика, могут содержать цианид, что опасно для собаки и может вызвать дыхательную недостаточность и нервозность.
Важно также обращать внимание на другие потенциальные опасности в саду, такие как острые предметы, провода под напряжением и глубокие ямы, чтобы обеспечить безопасность питомца.