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Кинологи рассказали нижегородцам, как оградить собаку от опасностей в саду

Эти опасности не всегда очевидны.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы о том, как оградить собаку от опасностей в саду или огороде.

Владимир Голубев советует владельцам активных собак внимательно относиться к выбору растений для сада и следить за безопасностью животного.

Луковицы цветов могут быть опасны для собаки, вызывая серьезные отравления. Проявления отравления включают рвоту, расстройство желудка и слюнотечение. Особенно опасны луковицы тюльпанов, нарциссов, крокусов и гиацинта.

Опавшие каштаны и желуди могут также представлять опасность, вызывая отравление у собаки. Каштаны содержат эскулин, вызывающий рвоту и диарею, а желуди содержат дубильную кислоту, что может вызвать серьезные аллергические реакции.

Органические удобрения могут стать причиной отравления для собаки, если они содержат токсины. Плесневелые продукты, такие как хлеб, могут вызвать судороги и мышечный тремор.

Фруктовые косточки, такие как от вишни, сливы и персика, могут содержать цианид, что опасно для собаки и может вызвать дыхательную недостаточность и нервозность.

Важно также обращать внимание на другие потенциальные опасности в саду, такие как острые предметы, провода под напряжением и глубокие ямы, чтобы обеспечить безопасность питомца.