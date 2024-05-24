Кинолог рассказал, может ли собака считывать эмоции человека

Собаки способны улавливать эмоции человека и даже могут подстраиваться под него. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, человеческие чувства, будь то печаль, гнев или тревога, вызывают физиологические реакции в организме, которые животное легко считывает.