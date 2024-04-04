Кинолог рассказал, как распознать у собаки аллергию на пыльцу

«Некоторые собаки подвержены аллергии на цветочную пыльцу (амброзия, липа). Клиническая картина аллергии напоминает проблемы с кожей. Если говорить про общие симптомы, то у собаки может начаться сильный зуд. Питомец может вылизывать и травмировать себя. Также у животного могут появиться проплешины, залысины вокруг глаз, слезоточивость, выделения из носа, воспаления ушных раковин, проблемы с ЖКТ. Может начаться перхоть, можно заметить воспаления и шелушения на открытых участках тела, несезонную линьку. Что касается респираторной аллергии, которая может возникнуть при контакте с тополиным пухом, то для нее характерны отекшие глаза, кашель, одышка, хрипы, обильные выделения из носа. Собака может начать чихать и чесать морду лапами», — сказал Голубев.