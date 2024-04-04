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Кинолог рассказал, как распознать у собаки аллергию на пыльцу

При аллергии на пыльцу растений и деревьев у собаки могут возникнуть кожный зуд, выделения из носа и проблемы с желудком, сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Источник: РИА "Новости"

«Некоторые собаки подвержены аллергии на цветочную пыльцу (амброзия, липа). Клиническая картина аллергии напоминает проблемы с кожей. Если говорить про общие симптомы, то у собаки может начаться сильный зуд. Питомец может вылизывать и травмировать себя. Также у животного могут появиться проплешины, залысины вокруг глаз, слезоточивость, выделения из носа, воспаления ушных раковин, проблемы с ЖКТ. Может начаться перхоть, можно заметить воспаления и шелушения на открытых участках тела, несезонную линьку. Что касается респираторной аллергии, которая может возникнуть при контакте с тополиным пухом, то для нее характерны отекшие глаза, кашель, одышка, хрипы, обильные выделения из носа. Собака может начать чихать и чесать морду лапами», — сказал Голубев.

Эксперт добавил, что подверженного аллергии пса лучше показать врачу еще до начала сезонного обострения. Стоит не выезжать с таким животным за город, а в жаркие сухие дни — гулять вечером.

«По возможности приобретите воздухоочиститель, а на окна установите сетки, которые помогут сдержать пыль и пыльцу. В безветренную погоду и после дождя можно проветривать помещения. Чаще проводите влажную уборку в доме, протирая все поверхности влажной тряпкой. После прогулки помойте собаку, тщательно смыв пух и пыльцу с шерсти питомца», — добавил Голубев.