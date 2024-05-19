Кинолог призвал не избегать походов к ветеринару

Кроме того, многие животные не любят ходить в ветеринарную клинику, потому что их пугают манипуляции, новые люди и другие питомцы, а также странные запахи. В этом нет ничего удивительного, ведь даже люди порой боятся ходить в клинику, успокоил кинолог. В то же время он призвал собаководов не отказываться сознательно от профилактических походов к ветеринарному врачу в попытках оградить питомца от стресса. Таким образом риск для здоровья собаки только возрастает, ведь многие болезни легче предотвратить или начать лечить на ранних стадиях, чем пытаться что-то сделать, когда заболевание развилось.