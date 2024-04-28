Кинолог объяснил, как приобщить собаку к походам

Он отметил, что не все маршруты подойдут для человека с собакой. На некоторых тропах тяжело будет даже подготовленному человеку, не говоря уже о животном. Кроме того, любимца лучше оставить дома, если планируется поход в горы. Во время прогулок по скалам собака может начать паниковать, упасть и потащить за собой хозяина.