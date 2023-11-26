Кинолог Голубев рассказал об опасностях, которые снег может таить для собак

Прогулки в заснеженную погоду могут стать причиной травмы, отравления или других негативных последствий для собаки, считает президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

По мнению эксперта, опасность могут представлять острые предметы, которые из-за снежного покрова не видны ни питомцу, ни его хозяину.

«Под снегом могут прятаться опасные острые предметы, о которые легко может пораниться пёс. Поэтому лучше всего не позволять собаке бездумно нырять в снег и следить за ее поведением на прогулке», — отметил Голубев.

Под сугробами может находиться битое стекло, острые банки, прутья, строительная арматура и другие опасные предметы, поэтому питомцев лучше выгуливать по знакомым местам. Более того, на морозе, как отмечает кинолог, чувствительность лап у собак снижена, поэтому питомец не сразу сообразит, что нужно отдернуть лапу, если, например, наступит на осколок.

Также не стоит забывать, что собаки нередко пытаются попробовать снег, в котором при этом могут быть вредные вещества: реагенты, антифриз, остатки масел, что может привести к отравлению питомца.

Еще одна опасность — лед по снегом. Собаки — чаще молодые и крупные — из-за своей игривости могут неудержаться на льду и травмироваться при падении.

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