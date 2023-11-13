Киногерои. Российские учащиеся назвали любимые фильмы и сериалы

Российские школьники и студенты в рамках обширного исследования, проведенного организаторами российской премии-фестиваля «Герой большой страны», поделились своим мнением на тему того, кино каких стран они смотрят и герои каких фильмов и сериалов влияют на них больше всего.

Участвовали в исследовании 68 регионов страны, всего было 9133 участника — учащиеся 1−11 классов (75,71%) и студенты 1−3 курсов (24,29%). Им в рамках опроса надо было ответить на такие вопросы, как: «У кого ты учишься жизни?», «Есть ли в твоей жизни примеры героев?».

73,3% опрошенных признались, что в их жизни нет героев. Остальные указывали своих маму и папу, добавляя: «Мама и папа — герои, потому что содержат меня». При этом 23,1% отметили, что учатся жизни с помощью фильмов, книг, анализируют поступки персонажей или героев документальных картин.

На вопрос: «Назови два твоих любимых фильма или сериала» ответили 94,9%. Среди них 85% назвали «своими любимыми» — зарубежные фильмы и сериалы, в подавляющем большинстве — американские, хотя в ответах попадаются и турецкие, английские и японские. 15% указывали наряду с американскими и российские проекты. 15% ребят назвали своими любимыми только отечественные фильмы и сериалы, из них 9,8% упомянули фильмы и сериалы, снятые в советское время.

Самый популярный кинопроект у молодежи — «Гарри Поттер», он набрал 19,03% голосов. На втором месте — российский фильм «Т-34» (14,73%).

Также в списке уверенно звучат: «Человек-паук» — 10,34%, «Форсаж» — 8,64%, «Мстители» — 7,03% и «Наруто» — 6,49%.

Ниже в рейтинге представлены и зарубежные и отечественные кинопродукты: наш молодежный сериал «Трудные подростки» — 6,45%; «Сверхъестественное» — 6,22%; российская «Кухня» — 6,05%; «Сумерки» — 5,6%; «Титаник» — 5,51%; вышедший в 2020 году с Константином Хабенским фильм «Огонь» — 5,15%; «Острые козырьки» — 4,93%; сериал про наших юных хоккеистов «Молодежка» — 4,75%; «Ривердэйл» — 4,7%; отечественная сериальная сага «Ивановы-Ивановы» — 4,48%; российская криминальная драма из 90-х «Брат» — 5,46%.

Рекордсмена кинопроката «Чебурашка» упомянули 4,43% ребят; американский сериал «Чернобыль» — 4,3%; турецкий «Постучись в мою дверь» набрал 4,3%. Следом в списке — голливудские «Один дома» (4,22%) и «Властелин колец» (4,12%); а нашумевший «Аватар» Джеймса Кэмерона получил только 4,03%.

Военной драме «9 рота» Федора Бондарчука досталось чуть меньше голосов — 3,99%, спортивную мелодраму «Лёд» отметили 3,63% респондентов. При этом «Лёд» уступил французскому фильму «1+1» (3,81%). Около 3% отметили современную экранизацию повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…».

Собравший кассу в кинотеатрах «Холоп» назвали 1,25% респондентов, «Движение вверх» — 2,10%, «Вызов» — 0,67%. Чаще «Холопа» и «Вызова» звучит в ответах «В бой идут одни старики» — 1,75%. А чаще, чем «Движение вверх», упоминается в качестве любимого фильма детская военная картина «Солдатик» (2,24%), отмеченная призом на первом фестивале «Герои большой страны». Что показательно — почти столько же молодые респонденты отдали американскому «Бойцовскому клубу» с Брэдом Питтом (2,42%).

«Мы выявили в ходе опроса некоторые закономерности в предпочтениях. Например, поклонники “9 роты” и “Трудных подростков”, как правило, не упоминали другие российские фильмы, но называли “Гарри Поттера”, “Джокера” или “Американскую историю ужасов”. А те, кому запомнился “Т-34”, наоборот, не называли ни одного западного фильма и сериала, зато указывали “Огонь”, “28 панфиловцев”, “Звезда” и другие. Интересно и то, что чаще “Холопа”, “Вызова” и “Майора Грома” ребята называли “В бой идут одни старики”», — отметила Татьяна Третьякова, продюсер премии-фестиваля «Герои большой страны».

Михаил Чурбанов, генеральный продюсер премии-фестиваля «Герои большой страны», подчеркивает, что сам факт частого появления в ответах ребят определенных кинопроектов можно интерпретировать с учетом образов героев, которые они продвигают. «По-настоящему талантливый режиссер умеет вызвать эмоциональный отклик зрителя. Целостный профессионально сделанный фильм или сериал в прямом смысле “захватывает” зрителя и одновременно закладывает те или иные модели поведения, устанавливает внутренние критерии, на основании которых впоследствии молодой человек принимает решения, строит свою жизнь. И здесь — все зависит от авторов. Поэтому цель премии — поставить на повестку дня вопрос — какой образ современного героя несет наше кино, начать диалог о возможностях, которые открываются сегодня через использование новых сеттингов и героев, как фильмы и сериалы влияют на нашу жизнь и на воспитание подрастающего поколения с учетом всех вызовов, стоящих перед нашей страной».