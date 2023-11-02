Ким Кардашьян рассказала, как сейчас живет Канье Уэст

Бизнесвумен поделилась деталями обновленного образа жизни экс-супруга в новом эпизоде шоу «Семья Кардашьян» (2022-…), уточняет TMZ. Она отметила, что Норт по-прежнему считает своего отца самым лучшим и теперь тоже хочет жить в квартире.

Сейчас Уэст путешествует по миру вместе со своей новой супругой Бьянкой Цензори. Они поженились практически сразу после того, как Канье официально завершил бракоразводный процесс с Ким.