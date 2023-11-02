19:28 (мск), источник: Звук

Ким Кардашьян рассказала, как сейчас живет Канье Уэст

Их общая дочь Норт, побывав в гостях у отца, рассказала маме, что у него теперь нет охраны и повара.

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Источник: Reuters

Бизнесвумен поделилась деталями обновленного образа жизни экс-супруга в новом эпизоде шоу «Семья Кардашьян» (2022-…), уточняет TMZ. Она отметила, что Норт по-прежнему считает своего отца самым лучшим и теперь тоже хочет жить в квартире.

Сейчас Уэст путешествует по миру вместе со своей новой супругой Бьянкой Цензори. Они поженились практически сразу после того, как Канье официально завершил бракоразводный процесс с Ким.

Ранее стало известно, что Канье Уэст планирует зарегистрировать собственный товарный знак Yews. Согласно найденным документам, рэпер планирует оказывать услуги в множестве сфер — от образования до развлечений и одежды.

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