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Киево-Братская Богородица. Что можно и что нельзя делать 23 мая 2024 года

23 мая 2024 года отмечается день апостола Симона Зилота, также празднуется день обретения Киево-Братской иконы Богородицы.

Источник: Аргументы и факты

23 мая 2024 года празднуется день Киево-Братской иконы Богородицы, она хранится в Киеве, но является истинно русской святыней. Также вспоминается апостол Симон Зилота. День памяти этого святого совпадает с древним языческим праздником — именинами Матери Сырой Земли. Днем крестьяне не копали в поле, а только сеяли: считалось, что лопатами и плугом можно повредить матушке земле. Приветствовалась ходьба босиком по полю.

Кто такой апостол Симон Зилота?

Симон жил в I веке в Кане Галилейской. Зилотом апостола прозвали за ревностное следование иудейскому закону. Он стал одним из 12 ближайших учеников Иисуса Христа.

Именно в доме Симона произошло первое записанное чудо, когда Спаситель превратил воду в вино. После этого Симон оставил дом и последовал за Христом. В день Пятидесятницы он принял вместе с другими апостолами дар Святого Духа. Святой апостол Симон проповедовал в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии.

Согласно преданию, Симон принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа, предположительно, в Абхазии.

В настоящее время мощи апостола находятся под спудом Симоно-Кананитского храма в Новом Афоне, часть мощей находится в Германии (в базилике апостола Андрея Первозванного в Кельне) и Ватикане (в соборе Святого Петра).

Что за Киево-Братская икона Богородицы?

Чудотворная Киево-Братская икона Божией Матери была явлена в 1654 году и первоначально была местной в Борисоглебской церкви города Вышгорода (Украина) В 1662 году, во время войны с Польшей (1659—1667 гг.), городу был нанесен большой ущерб со стороны воевавших против России в союзе с поляками крымских татар. Храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба был разорен и поруган неприятелем. Но чудотворная икона Божией Матери была сохранена, ее своевременно вынесли из храма и пустили по Днепру. Река вынесла святую икону к берегу Подола в Киеве, где она была с великой радостью принята православными и с подобающими почестями перенесена в Братский монастырь, от названия которого и получила свое наименование.

Что можно делать 23 мая 2024 года?

— Необходимо убраться в доме.

— Хороший день, чтобы ходить босиком.

— Предки считали, что этот день — один из самых удачных, чтобы искать клады и сокровища.

— Отличный день, чтобы идти в лес.

— В этот день нужно обязательно вымыться и сменить одежду.

Что нельзя делать 23 мая 2024 года?

— Нельзя прятать деньги.

— Нельзя в этот день иметь пустой кошелек.

— Нельзя лениться.