Киево-Братская Богородица. Что можно и что нельзя делать 23 мая 2024 года

23 мая 2024 года празднуется день Киево-Братской иконы Богородицы, она хранится в Киеве, но является истинно русской святыней. Также вспоминается апостол Симон Зилота. День памяти этого святого совпадает с древним языческим праздником — именинами Матери Сырой Земли. Днем крестьяне не копали в поле, а только сеяли: считалось, что лопатами и плугом можно повредить матушке земле. Приветствовалась ходьба босиком по полю.
Кто такой апостол Симон Зилота?
Симон жил в I веке в Кане Галилейской. Зилотом апостола прозвали за ревностное следование иудейскому закону. Он стал одним из 12 ближайших учеников Иисуса Христа.
Именно в доме Симона произошло первое записанное чудо, когда Спаситель превратил воду в вино. После этого Симон оставил дом и последовал за Христом. В день Пятидесятницы он принял вместе с другими апостолами дар Святого Духа. Святой апостол Симон проповедовал в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии.
Согласно преданию, Симон принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа, предположительно, в Абхазии.
В настоящее время мощи апостола находятся под спудом Симоно-Кананитского храма в Новом Афоне, часть мощей находится в Германии (в базилике апостола Андрея Первозванного в Кельне) и Ватикане (в соборе Святого Петра).
Что за Киево-Братская икона Богородицы?
Чудотворная Киево-Братская икона Божией Матери была явлена в 1654 году и первоначально была местной в Борисоглебской церкви города Вышгорода (Украина) В 1662 году, во время войны с Польшей (1659—1667 гг.), городу был нанесен большой ущерб со стороны воевавших против России в союзе с поляками крымских татар. Храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба был разорен и поруган неприятелем. Но чудотворная икона Божией Матери была сохранена, ее своевременно вынесли из храма и пустили по Днепру. Река вынесла святую икону к берегу Подола в Киеве, где она была с великой радостью принята православными и с подобающими почестями перенесена в Братский монастырь, от названия которого и получила свое наименование.
Что можно делать 23 мая 2024 года?
— Необходимо убраться в доме.
— Хороший день, чтобы ходить босиком.
— Предки считали, что этот день — один из самых удачных, чтобы искать клады и сокровища.
— Отличный день, чтобы идти в лес.
— В этот день нужно обязательно вымыться и сменить одежду.
Что нельзя делать 23 мая 2024 года?
— Нельзя прятать деньги.
— Нельзя в этот день иметь пустой кошелек.
— Нельзя лениться.