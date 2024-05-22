Киево-Братская Богородица. Что можно и что нельзя делать 23 мая 2024 года

Чудотворная Киево-Братская икона Божией Матери была явлена в 1654 году и первоначально была местной в Борисоглебской церкви города Вышгорода (Украина) В 1662 году, во время войны с Польшей (1659—1667 гг.), городу был нанесен большой ущерб со стороны воевавших против России в союзе с поляками крымских татар. Храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба был разорен и поруган неприятелем. Но чудотворная икона Божией Матери была сохранена, ее своевременно вынесли из храма и пустили по Днепру. Река вынесла святую икону к берегу Подола в Киеве, где она была с великой радостью принята православными и с подобающими почестями перенесена в Братский монастырь, от названия которого и получила свое наименование.