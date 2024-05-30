«Кидали» людей. Назван способ защитить людей от долгостроя в ИЖС

На возведение частных домов распространят действие эскроу-счетов. Причем маткапитал тоже можно будет направлять застройщику по этой схеме. Руководитель агентства недвижимости Олег Бендриков уверен: это позволит защитить «материнские деньги», которые были вложены в объект.
Российским семьям планируют разрешить направлять маткапитал на возведение индивидуального дома через счета эскроу. Это значит, что застройщик получает свои деньги только после того, как он сдаст работу, а заказчик подпишет соответствующий акт. Маткапитал можно перечислить на счет юрлица либо индивидуального предпринимателя, которые ведут строительство. Если стройка не доведена до конца либо покупатель передумал, то деньги вернутся на счет владельца маткапитала, и их можно будет использовать для других разрешенных законом целей.
Аналогичная схема несколько лет используется и в строительстве многоквартирных домов. Покупатель регулярно перечисляет на счет эскроу платежи, а как только объект сдан, банк направляет деньги с этого счета застройщику. Если застройщик свои обязательства не выполнил, деньги возвращаются покупателю.
Поправки в законодательство, разрешающие использовать маткапитал через счета эскроу, уже подготовлены ко второму чтению. Эксперты рынка недвижимости полагают, что нововведение поможет дополнительно защитить интересы покупателей с детьми.
«Когда начала развиваться льготная ипотека, я стал часто сталкиваться с конфликтными ситуациями между застройщиком и покупателем индивидуального дома, — говорит Бендриков. — Появились новые компании, которые, вроде бы, были аккредитованы банками, принимали маткапитал, а потом просто “кидали” клиентов и ничего не достраивали. Люди оставались без маткапитала, без достроенного дома и с кучей проблем. Я за то, чтобы маткапитал был защищен, и застройщик получал бы деньги только после того, как дом полностью сдан и подписаны акты приемки-передачи».
Ранее Центробанк России предлагал страховать возмещение по эскроу-счетам на 20 млн руб. Сейчас в случае банкротства кредитора компенсация от Агентства по страхованию вкладов будет вдвое меньше. Но этого возмещения не всегда достаточно для того, чтобы покрыть стоимость квартиры.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в 2023 году в России было выдано 1,3 трлн руб. на индивидуальное строительство и покупку частных домов. Кредиты взяли порядка 310 тыс. человек, тогда как в 2021 году кредитов было всего около 147 тыс. на 408 млрд руб.