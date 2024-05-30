«Кидали» людей. Назван способ защитить людей от долгостроя в ИЖС

«Когда начала развиваться льготная ипотека, я стал часто сталкиваться с конфликтными ситуациями между застройщиком и покупателем индивидуального дома, — говорит Бендриков. — Появились новые компании, которые, вроде бы, были аккредитованы банками, принимали маткапитал, а потом просто “кидали” клиентов и ничего не достраивали. Люди оставались без маткапитала, без достроенного дома и с кучей проблем. Я за то, чтобы маткапитал был защищен, и застройщик получал бы деньги только после того, как дом полностью сдан и подписаны акты приемки-передачи».