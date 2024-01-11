Киану Ривз выпустит свой первый фантастический роман

В основу романа легла вселенная комиксов BRZRKR, созданных Ривзом вместе с писателем Мэттом Киндтом и графическим художником Роном Гарни. Главный герой серии — воин, который на протяжении тысячелетий пытается найти ключ к своему бессмертию, чтобы освободиться от него. Первый выпуск BRZRKR стал самым продаваемым дебютом среди комиксов за последние 25 лет. Для Ривза The Book of Elsewhere станет первым художественным романом.

«Иногда самые лучшие игры — это те, в которые ты играешь с чужими игрушками. Для меня было честью, шоком и восторгом, когда Киану пригласил меня сыграть. Но я никогда и предположить не мог, насколько щедрым он окажется с игрушками, на создание которых он потратил столько времени, насколько рад он будет совместным экспериментам, насколько открыт для настоящего сотрудничества. Я надеюсь, что читатели получат хотя бы долю того удовольствия от чтения нашего романа, которое я испытал во время его написания», — прокомментировал Чайна Мьевиль.